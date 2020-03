Borderlands 3 : le niveau maximal va augmenter très prochainement

En attendant le prochain DLC Amour, Flingues et Tentacules auquel nous avions justement pu jouer il y a quelques semaines - notre preview est disponible ici - Gearbox régale et compte bien occuper les joueurs de Borderlands 3 avec du contenu gratuit. Entre autres, une fonctionnalité très attendue : l'extension du niveau maximal.Originellement de 50, repoussé à 53 il y un mois, les développeurs et 2K Games nous annoncent que ce jeudi 27 mars, le level max passera alors à 56 : quatre points de compétence seront donc à débloquer et tous les joueurs de la saga le savent, c'est particulièrement important pour faire progresser son personnage.Une politique différente des anciens opus où le niveau maximal était repoussé uniquement lors de l'arrivée de certaines campagnes additionnelles payantes. Ici, Gearbox joue la carte de la gratuité... et c'est tant mieux. Rendez-vous dans deux jours, donc !