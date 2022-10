Black Panther 2 : un nouveau trailer dévoile l'armure massive de Ironheart, Shuri confirmée en Black Panther aussi

The legacy continues. Tickets are now on sale for Marvel Studios’ Black Panther: #WakandaForever, only in theaters November 11.



Alors que Disney continue de faire pression sur le gouvernement français autour de la chronologie des médias, Marvel Studios a décidé de lâcher la deuxième bande annonce de Black Panther Wakanda Forever, comme ça, sans prévenir. Un trailer qui pose enfin les enjeux et met cette fois-ci le peuple de l'Atlantis en avant. Maintenant que l'hommage de Chadwick Boseman est passé, on peut enfin voir ce que Namor est prêt à faire pour se dresser face au Wakanda dont il estime être une menace pour lui. C'est l'occasion de voir ses pouvoirs être exposé et le fait qu'il soit capable de voler dans les airs grâce à ses ailettes fixées à ses pieds. Rapide dans l'eau comme dans les airs, il va pouvoir attaquer sur tous les fronts et les Dora Milaje auront fort à faire pour protéger leur royaume. Pas étonnant qu'ils aient besoin de Riri Williams, alias Ironheart qu'on aperçoit avec son armure massive. Sans doute un premier modèle avant des évolutions par la suite.Autre détail que tout le monde attendait depuis la mort de Chadwick Boseman, l'officialisation de son successeur. Et comme le présageait de nombreux leaks, c'est bel et bien Shuri qui prendra la relève, comme ce fut le cas dans les comic-books. On l'aperçoit enfin de la tête aux pieds à la fin du trailer, sans compter que les affiches officielles publiées dans la foulée nous montre l'actrice au centre de tout, avec son costume dans son dos. Il n'y a donc plus aucun doute possible. Ce Black Panther 2 est surtout l'occasion d'offrir l'un des plus grands affrontements entre deux peuples puissants que tout oppose et qui va permettre au MCU d'agrandir son univers. Le film est toujours attendu pour le 11 novembre 2022 au cinéma selon la bande annonce, mais il n'est pas interdit que Disney change ses plans en France si la firme ne trouve pas de compromis avec nos instances gouvernementales...