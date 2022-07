Black Panther Wakanda Forever : un 1er trailer émotionnellement puissant, il y a du Avatar 2 dedans !

Tenoch Huerta qui jouera le rôle du Prince des Mers, tandis que l'actrice Dominique Thorne fera ses débuts dans le MCU dans le rôle de Ironheart. Le Wakanda aura visiblement une part importante dans la création du personnage, et sans doute de son armure. Autre élément frappant de ce premier trailer : les nombreuses séquences aquatiques qui rappellent d'ailleurs beaucoup Avatar 2 : La Voie de l'Eau. Entre les naissances sous l'eau, les baleines qui servent de moyen de transport et les plans aquatiques, on a l'impression que Ryan Coogler le réalisateur est allé s'inspirer du travail de James Cameron. Bien sûr, la culture africaine restera le porte-parole de ce deuxième film qui a aussi le bon goût d'avoir proposé une cover de "No Woman No Cry" de Bob Marley, où ses paroles trouvent un véritable sens dans cette suite.





Chukwudi Iwuji dans le rôle de High Evolutionary, le grand méchant de Les Gardiens de la Galaxie 3, Marvel Studios a clairement régalé. Mais le clou du spectacle reste donc cette première vidéo de Black Panther 2, dont la sortie est calée au 11 novembre 2022 et sera le dernier film d'une Phase 4 qui se sera cherchée une identité, souvent vaine.Si Thor Love & Thunder déçoit à la fois le public et sur le plan commercial, Black Panther Wakanda Forever semble prêt à émouvoir les amoureux du MCU et faire péter le milliard au box office. Il faut dire que le trailer donne le ton d'un film qui sera aux antipodes des comédies que nous balance Marvel depuis plus d'un an et qui déçoit de plus en plus son audience. Difficile de balancer des vannes toutes les 2 minutes quand on sait qu'il va falloir traiter de la mort de Chadwick Boseman, de son personnage dans le film et honorer son héritage. Le trailer de la Comic-Con 2022 est d'ailleurs chargé en émotions, aussi bien dans certains plans où Shuri (joué par Laetitia Wright) pleure la mort de son frère. Des larmes qui n'auront sans doute pas besoin d'être jouées, quand on sait à quel point la comédienne a été touché par le décès de son ami. Angela Bassett a également une scène puissante, dans laquelle elle explique être à la tête de la nation la plus puissante du monde, mais au prix d'avoir perdu l'ensemble de sa famille, mari comme fils, le tout avec la gorge nouée. L'extrait est particulièrement fort et émouvant.Mais ce 1er trailer de Black Panther Wakanda Forever confirme toutes les rumeurs qui circulaient depuis plusieurs mois, à savoir l'introduction d'Atlantis dans le film. Le Wakanda et le monde aquatique vont être en conflit, et faire sortir Namor de l'eau. C'est d'ailleurs l'acteur mexicain