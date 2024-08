Black Myth Wukong : 10 millions de ventes en 3 jours, la concurrence envieuse d'un tel succès ?

Dix millions de Black Myth Wukong vendus en 3 jours, le succès est monumental et planétaire. Le titre des studios Game Science se permet de faire aussi bien que des lancements tels que The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Pokémon Violet & Pokémon Ecarlate qui ont eux aussi atteint le même chiffre dans le même laps de temps, alors que Elden Ring n'a réussi qu'à dépasser les 5 millions de copies en trois jours. Des chiffres maousse costaud qu'on attendait, puisque le jeu a enregistré plus de 2.4 millions de joueurs connectés simultanément sur Steam, là aussi un autre record. Si l'on rajoute le nombre de joueurs sur PS5, Epic Games Store et WeGame (une plateforme chinoise), le seuil des 3 millions de joueurs simultanés a été franchi.







Des chiffres qui donnent le tournis et qui rendent jaloux bon nombre de détracteurs qui se sont empressés de relativiser le succès de Black Myuth Wukong. Vous comprenez, ils sont 1.4 milliard d'habitants en Chine, ce qui explique un tel lancement. Le genre de question qui n'est jamais évoqué quand on évoque les 15/30 millions de Call of Duty vendus chaque année, et dont la portée du public américain n'est jamais mis en exergue. Hypocrisie quand tu nous tiens... En attendant des chiffres officiels plus détaillés, il se murmure que 6 millions des ventes ont été faites en Chine, contre 4 millions dans le reste du monde. Si ces chiffres sont avérés, cela signifie une belle appétence du public occidental pour les histoires de Sun Wukong version dark fantasy. De quoi rebattre les cartes et marquer ce jour comme un vrai virage dans la consommation des jeux vidéo en Chine, puisqu'il s'agit du premier AAA purement solo à percer autant au pays de Xi Jinping. Un game changer pour l'industrie ?