Black Myth Wukong : a-t-il les épaules pour devenir la nouvelle référence des Souls-like ?

2024 sera l'année du retour de Top Spin 2K25 bien sûr, mais ce sera aussi l'année de sortie de Black Myth Wukong puisque le jeu arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series le 20 août prochain, faisant taire toutes les mauvaises langues qui étaient persuadées que la Chine nous proposerait un énième vaporware. A quelques mois de son arrivée et au lendemain du communiqué de NVIDIA qui a annoncé le Full Ray Tracing pour le jeu avec le DLSS 3.5, il est temps de faire le point sur le jeu, de voir s'il a le potentiel d'être la nouvelle référence des Soulslike et surtout de voir de nouvelles séquences de gameplay. L'histoire de Sun Wukong, que vous avez tous connue grâce au Son Goku d'Akira Toriyama, c'est tout de suite dans cette vidéo Jeuxactu !

Lorsqu'il arrivera sur le marché à la fin de l'été prochain, Black Myth Wukong aura mis fin à 4 ans de pur fantasme. Mais pourquoi parle-t-on de fantasme ? Parce que ce jeu cristallise plusieurs choses à la fois. La première, c'est que graphiquement, le jeu donnait sacrément envie et il nous permettait d'avoir un petit aperçu des jeux next gen auxquels on aurait droit sur les consoles PS5 et Xbox Series, qui n'étaient pas encore disponibles à l'époque je vous le rappelle. Quatre ans plus tard, les jeux véritablement next gen, on les compte sur les doigts d'une main et on peut le dire, cette génération de consoles est sans doute celle de la plus grande fraude en termes de rendu visuel. Quand il a été révélé pour la première fois en août 2020, Black Myth Wukong représentait aussi le renouveau pour le jeu vidéo, notamment de par ses origines, puisqu'il a mis tout de suite en lumière le savoir-faire de la Chine en matière de AAA. Parce que oui, Black Myuth Wukong va au-delà de la prouesse du studio Game Science, c'est aussi l'émancipation de la Chine sur le marché du jeu vidéo traditionnel. Si le pays du milieu a toujours été plus consommateur de jeux mobiles, les habitudes changent et selon Lan Weiyi, responsable des projets au sein du studio Game Science, la population chinoise est arrivée à maturité et semble prête à consommer du jeu vidéo occidental, avec les mêmes préceptes. En 2020, la Chine comptait plus d'utilisateurs Steam qu'aux Etats-Unis et à cette même époque, plus d'un million de joueurs chinois se connectaient quotidiennement sur GTA Online.







La Chine, et d'autres pays asiatiques comme la Malaisie, ont toujours été la petite main des studios occidentaux et japonais, mais le pays a d'autres envies et prouver au monde entier que ça y est, ils peuvent enfin de créer de vrais AAA, capable de rivaliser avec les plus grands. Et cette envie de faire aussi bien, voire mieux que les autres, ça se traduit déjà par les graphismes. On a beau être bientôt 4 ans après son annonce, Black Myth Wukong est toujours un jeu qui en met plein la vue. Le développement a d'abord démarré sur Unreal Engine 4, mais le studio Game Science a basculé aussi sec sur l'Unreal Engine 5 quand ce dernier a été mis à disposition. On vous laisse admirer la dernière vidéo qui a été postée hier par NVIDIA, mais le jeu est tout simplement à tomber par terre. Environnements, personnages, bestiaires, éclairages, sens du détail, Black Myth Wukong va en plus profiter des dernières technos de NVIDIA qui soutient à fond le jeu. Cela veut dire que les personnes qui auront du bon matos sur PC pourront avoir un jeu compatible Full Ray Tracing via le DLSS 3.5. Jeu de couleurs, gestion impeccable de la lumière, reflets en temps réel, les ombres qui se projettent avec une précision incroyable sur les différents objets du décor, c'est vraiment saisissant. Et puis visez un peu la richesse des décors, les petites particules rajoutées pour donner de la vie à l'ensemble, on est clairement sur un jeu qui est visuellement next gen et il était temps. Quand on sait que les trois-quarts des jeux sur PS5 et Xbox Series ne sont pas à la hauteur des capacités des machines, on se pose de vraies questions. Bre, la beauté de Black Myth Wukong est bien réel, et il faudra sans doute avec le meilleur des dernières technos PC pour en profiter dans les meilleurs conditions.







ZHONG GUO WAN SUI ?



Donc avec ce jeu, la Chine va pouvoir montrer de quoi elle est capable au niveau de la technique, mais quoi de mieux que de choisir l'histoire de Sun Wukong pour montrer que le pays de Xi Jin Ping est capable de briller à l'international aussi par ses histoires ? Héros du plus grands contes de la littérature chinoise, La Pérégrination vers l'Ouest est, rappelons-le, l'oeuvre qui a inspiré le Dragon Ball d'Akira Toriyama. Le petit garçon avec la queue de singe, le nuage magique qui vole, le bâton qui rétrécit et s'agrandit, le compagnon à tête de cochon qui adore les femmes, le dragon protecteur, etc. Quant au dernier point qui a permis à Black Myth Wukong de créer le buzz autant lors de son reveal, c'est évidemment le type de jeu dans auquel on l'a aussitôt assimilé, à savoir les Souls-like. Il faut dire que le genre est prisé depuis plusieurs années et que le succès populaire presque inattendu d'Elden Ring a permis au genre de se faire connaître du grand public et des gens qui étaient pourtant allergique à ce genre de jeux. 23 millions de copies vendues de Elden Ring, c'est autant qu'un Call of Duty, je ne sais pas si vous vous rendez compte...







Black Myth Wukong peut-il être la nouvelle référence des Souls-like ? Et bien si l'on en croit les quelques médias qui ont pu y jouer, les promesses sont bel et bien là, et le jeu a un potentiel énorme pour effectivement tenir la dragée haute aux jeux de FromSoftware. D'ailleurs, si on veut s'amuser à faire quelques comparaisons, Black Myth Wukong tient plus de Sekiro et de Bloodborne qu'un Dark Souls ou d'un Elden Ring par exemple, et ça, c'est essentiellement dû à son gameplay et ce choix de ne pas intégrer de contre ou la possibilité de parer les attaques des ennemis. En effet, tout le gameplay de Black Myth Wukong mise sur l'esquive et la manière dont vous allez analyser le pattern des adversaires, mais surtout des boss, pour éviter leurs attaques foudroyantes. Il y aura des petites saynètes où l'on verra Sun Wukong parer une attaque, mais ce sera quelque chose de pré-calculé, histoire de donner de l'amplitude et une certaine mise en scène dans les affrontements. Cela signifie que pour éviter les attaques adverses, il faut soit esquiver sur les côtés via une roulage, soit sauter pour prendre de l'altitude, soit prendre la fuite. D'ailleurs, on peut voir que esquiver les ennemis avec un timing parfait permet à Sun Wukong de laisser une silhouette derrière lui.







ÇA ME SOULS



Là où Black Myth Wukong va se démarquer, c'est à travers les trois postures avec lesquelles Sun Wukong pourra jongler et qui lui donneront accès à des attaques spécifiques. En gros, en plus des attaques légères et lourdes de base, on peut switcher à tout moment entre 3 position d'attaque : Smash Form, Pillar Form et Thrust Form. De cette manière, on peut varier les combos, sachant qu'on peut également faire appel à des sorts de magie en plus, afin d'améliorer ses capacités, ou à l'inverse affaiblir l'ennemi. Parmi les effets de magie connus, il y a Immobilisation, Stone Solid, Ring of Fire et The Pluck of Many. A noter que Sun Wukong peut aussi se transformer, comme dans le conte, et ainsi prendre la forme d'un loup lame de ou donner naissance à une créature dotée d'attaques venimeuses. Là encore, le but est d'offrir un nouveau move-set au personne, afin de varier encore plus les plaisirs. Concernant les armes, jusqu'à présent, Sun Wukong disposerait uniquement de son bâton magique, mais comme celui-ci peut s'agrandir, rétrécir et même se transformer, cela signifie que ses aptitudes seront différentes. Et puis, comme vous pouvez le voir, manier le bâton permet de réaliser des gestes aussi fluides qu'incroyables, sachant qu'on peut aussi bien l'utiliser comme une arme de distance, un sabre-laser à double lame, en faire usage comme une perche ou réaliser des gests acrobatiques avec.







Non, là où j'attends Black Myth Wukong comme un fou, c'est dans son bestiaire, ses ennemis, ses monstres, ses boss. Et jusqu'à présent, de ce que j'ai vu, les petits gars de chez Game Science ne m'ont pas déçu et ont même prouvé qu'en matière de direction artistique et de réinvention d'un conte en termes de visuels, ils sont calés. Ca va faire du bien de revivre l'histoire de Sun Wukong mais avec un autre point de vue, à la fois plus moderne, mais aussi très traditionnelle dans son récit. J'attends aussi du jeu une belle narration, qu'il n'oublie pas de nous présenter l'ensemble des protagonistes les plus importants du conte, de nous faire voyager et de proposer des séquences plus aventure et découverte entre deux boss fights. L'idée, c'est aussi de parcourir cette Chine Antique, à pied comme sur le nuage magique et de découvrir des lieux qui dépaysent. Et comme on parle de la Chine, de ses montagnes et de ses décors vertigineux, j'attends aussi beaucoup de verticalité. En tout cas, c'est clairement l'un des 3 jeux qu'on attend avec grande impatience en 2024, en plus de Top Spin 2K25 et The Last Night et forcément, on espère qu'il sera à la hauteur de nos espérances.