Black Myth Wu Kong : 8 min de gameplay inédit en 4K, un nouveau dragon en guise de boss

Un an qu'on était sans nouvelle de Black Myth Wukong, le jeu d'action du studio chinois Game Science qui reprend l'histoire de Sun Wukong, le roi singe, et qui emprunte beaucoup à Dark Souls dans sa façon d'appréhender les boss. Il aura fallu attendre le 20 août 2022 pour qu'une nouvelle vidéo de gameplay fasse surface et c'est par le biais de Nvidia que le jeu s'est montré une fois encore. Clairement là pour mettre en avant la technologie du RTX du constructeur, cette démo de 8 minutes nous permet d'apprécier la plastique ravageuse de ce jeu, qui peut enfin offrir ses lettres de noblesse au terme next gen'. Il suffit de s'attarder sur la richesse des environnements, les détails, la modélisation des personnages, leurs animations et les éclairages dans le jeu de manière générale pour constater que ce Black Myth Wukong sera une vitrine technologique pour les consoles next gen', les technologies développées par Nvidia et pour la Chine qui devient un acteur majeur du jeu vidéo.Dans cette nouvelle vidéo de gameplay au format 4K, on découvre des combats, beaucoup de combats, face à des ennemis standards, mais aussi à des boss plus imposants et plus coriaces. Bien évidemment, c'est à la fin de la vidéo que le clou du spectacle s'impose, avec l'affrontement face à un nouveau dragon. Lors des moments de respiration, où il est possible de respirer, l'exploration est de mise, histoire de profiter des graphismes du jeu, mais aussi de faure usage d'armes autre que son bâton magique. On voit par exemple que Sun Wukong peut arrêter l'eau d'une cascade en jetant une espèce de sort de magie et ainsi découvrir un passage secret, qui va le mener vers ce dragon qui lui mènera la vie dure. Développé sous Unreal Engine 5, Black Myth Wukong devrait sortir en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series si tout va bien.