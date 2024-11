Black Friday : Secretlab brade ses chaises et bureaux gaming pour le Black Friday

Les promotions du Black Friday sont arrivées et il n’y a pas de meilleur moment pour améliorer son setup gaming avec du mobilier qui allie confort et fonctionnalité. Secretlab, l'un des leaders du marché, propose notamment de sympathiques réductions sur ses produits phares, comme ses chaises et bureaux gaming.





Voir toutes les offres Black Friday de Secretlab





Voir les offres groupées de Secretlab





Dans le domaine du gaming, on a tendance à sous-estimer l'importance d’un bon mobilier. Pourtant, avec la multiplication des heures passées devant un écran, que ce soit pour télétravailler, jouer ou tout simplement se divertir, l'impact d'une chaise de qualité ou d’un bureau fonctionnel sur notre santé et notre confort ne peut désormais plus être ignoré.





Dans ce contexte, les offres du Black Friday sont l’occasion parfaite pour se procurer les meilleures chaises et bureaux ergonomiques à prix réduit. Parmi les marques qui se démarquent, Secretlab propose notamment des réductions significatives sur ses produits phares, une aubaine si vous souhaitez améliorer votre espace de travail ou de jeu.





Jusqu’à 200€ de réduction chez Secretlab









Sur son site, Secretlab affiche en ce moment des réductions pouvant atteindre 200€ sur une grande partie de son catalogue. Ces offres incluent non seulement leurs chaises ergonomiques les plus populaires et récentes, comme les modèles Classics et TITAN Evo, mais aussi leurs bureaux ergonomiques MAGNUS et MAGNUS Pro. Les accessoires et les housses de chaise produites par la marque n’ont pas non plus été oubliés.





Pour celles et ceux qui envisagent de renouveler l'ensemble de leur setup, Secretlab propose également des offres groupées particulièrement avantageuses. Par exemple, l'offre groupée Ultime, comprenant une chaise TITAN Evo, un bureau MAGNUS Pro et divers accessoires, permet d'économiser plus de 300€ grâce au code « SLEV-ULBDL24 ».





Pourquoi choisir les chaises et bureaux Secretlab ?





Secretlab s'est rapidement imposée comme une marque capable de répondre aux attentes des joueurs en matière de mobilier ergonomique. Fondée par deux anciens joueurs d’esport à Singapour, l'entreprise a en effet su tirer parti de l’expérience de ses fondateurs pour créer certaines des chaises gaming les plus appréciées du marché, comme la série TITAN.





Bien que ces chaises aient été initialement conçues pour les gamers, elles séduisent aujourd'hui un plus large éventail d'utilisateurs, tels que les professionnels et le grand public. Leur succès repose sur un design distinctif, l'utilisation de matériaux haut de gamme et des fonctionnalités permettant d'adapter le confort selon les préférences individuelles.





Avec des réductions pouvant atteindre 100€, les chaises TITAN Evo sont conçues pour supporter de longues heures de travail ou de jeu. Parmi leurs principaux atouts figurent :





Une assise plus large avec un mécanisme multi-inclinaisons verrouillable

Un dossier inclinable jusqu'à 165°

Des accoudoirs ajustables sur quatre axes (4D)

Un système de soutien lombaire L-ADAPT réglable dans quatre directions

Un appui-tête magnétique en mousse à mémoire de forme

Un système hydraulique amélioré de classe 4









En outre, Secretlab propose des bureaux ergonomiques qui contribuent à maintenir un espace de travail ou de jeu ordonné. Le bureau assis-debout MAGNUS Pro, en promotion pour le Black Friday, est plus particulièrement doté d'une colonne d'alimentation intégrée dans son pied gauche et d'un espace de gestion des câbles sur toute sa longueur pour dissimuler aisément vos câbles. Les adeptes du cable management seront aux anges.





Ce bureau dispose par ailleurs d'un châssis magnétique en acier pour ajouter divers accessoires aimantés et pratiques, ainsi que d'un plateau électrique dont vous pouvez régler la hauteur au millimètre près. Vous l’aurez compris : la modularité est le maître-mot.





Profitez donc du Black Friday pour récupérer du mobilier ergonomique de qualité à des prix réduits. Les offres de Secretlab sont valables jusqu'au 30 novembre.