Black Adam : la presse n'est pas tendre avec le film, une déception de plus pour le DCU ?

Depuis hier, 23h30, la presse a eu le feu vert de la part de Warner Bros pour publier leur avis sur Black Adam, la nouvelle super-production de chez DC, avec en tête d'affiche le très prolixe Dwayne Johnson. L'acteur américain est impliqué à 1000% sur le projet, lui qui veut incarner Black Adam au cinéma depuis près de 15 années. Le périple fut long, les obstacles nombreux, comme il n'a cessé de le répéter dans ses récentes interviews pour la promo du film, mais il ne faut rien lâcher. Black Adam est certes un projet qui vient du coeur, mais il n'en reste pas moins un film dont la genèse a connu des hauts comme des bas. Il faut dire que depuis 2016 et la chute du DC Universe portée par la catastrophe Suicide Squad de David Ayer, rien ne va plus à la tête du collectif. Entre les side-projects plus sombres et plus matures qui leur réussit bien (Joker, The Batman) et ceux qui doivent toucher un large public en recopiant la formule Marvel, on ne sait plus où donner de la tête. Black Adam a pourtant été vendu comme étant un nouveau point de départ pour le DCU, celui qui va non seulement redéfinir la hiérarchisation des pouvoirs, et reconsidérer des personnages laissés sur le bas-côté de la route.Malgré toutes ces bonnes intentions et des effets spéciaux d'un niveau bien supérieur à la moyenne des productions du genre (Marvel pour ne pas le citer), Blacl Adam a déçu la presse. Avec une moyenne de 2.5/5 sur Allociné et un Metacritic de 45% , Dwayne Johnson n'a pas réussi son pari, du moins artistique. On va évidemment attendre les chiffres de vente pour savoir si le public va répondre présent, mais les premiers retours des journalistes sont assez négatifs. Ce qui est reproché au film, c'est son absence de récit, "l



Le Journal du Geek : 1/5

Grâce à sa star impliquée et son rythme soutenu Black Adam est un bel écrin. Dommage qu'il soit vide. Le film n'a qu'un objectif : nous empêcher de réfléchir deux secondes à ce qu'il veut nous dire, tout simplement parce qu'il n'en a lui-même aucune idée.



Le Parisien : 2/5

(...) Black Adam cumule à notre sens trop de défauts pour ne pas finir aux oubliettes des films de super-héros.



Première : 2/5

Réalisé sans beaucoup d’originalité, mais avec un certain savoir-faire, bardé d’effets spéciaux et de scènes apocalyptiques déjà vues, Black Adam ne révolutionnera rien, se contentant d’offrir la promesse (standardisée et de saison) de blockbuster superhéroïque.



20 Minutes : 4/5

Ce film spectaculaire mérite vraiment d’être dégusté sur grand écran.



Ecran Large : 2/5

Curieux attelage que ce blockbuster en surrégime permanent, aux effets maîtrisés, mais à la direction artistique incertaine, qui pourra divertir les spectateurs en quête de copie efficace de la recette familiale Marvel. À moins qu'il ne séduise plus durablement encore les amateurs de nanars radioactifs, qui ne manqueront pas d'être hypnotisés par l'absurdité de l'entreprise.





Autre avis Alexandre Janowiak

Black Adam est un salmigondis entre l'homérisme de Snyder, l'esprit Marvel et la bourinnerie de The Rock. Un film de super-anti-héros incapable de souffler et borné à avancer sans répit dans un climax décérébré de 2h pour vendre la nouvelle formule DC dans un trailer géant prêt à tout exploser !



Autre avis Geoffrey Crété

Paul W.S. Anderson aurait pu (dû) réaliser ce gloubi-boulga qui carbure aux explosions et aux ralentis, et qui ne prend même pas la peine de cacher le désintérêt total pour tout le reste (au hasard, les personnages). Du pur produit ultra-calibré et dévitalisé, jusqu'à saturation et fou rire nerveux.



Autre avis Déborah Lechner

Sans surprise, Black Adam est un produit commercial formaté qui empile un peu trop fièrement tout ce qui se fait de plus ringard dans le genre super-héroïque. Dwayne Johnson voulait redresser le DCEU avec ses gros bras, mais n'a fait que le tordre un peu plus.



Autre avis Antoine Desrues

Black Adam réussit l'exploit d'être un film de super-héros nostalgique des codes les plus pourris du genre, agencés en dépit du bon sens par une intelligence artificielle. Un algorithme de cinéma risible et involontairement drôle, qui rappellerait presque par instants la magie nanardeuse d'un Gods of Egypt.