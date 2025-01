Beyond Two Souls : une série télé arrive, Elliot Page et David Cage sont impliqués

Beyond Two Souls est le prochain jeu vidéo qui va avoir droit à une adaptation en série télé. C'est le magazine Deadline qui a eu l'exclusivité de l'information et qui nous explique que non seulement David Cage est impliqué dans le projet, mais Elliot Page également, en tant que producteur à travers sa société Pageboy Productions. L'acteur a en effet acquis les droits du jeu vidéo auprès du studio Quantic Dream pour l'adapter en série télé.

« Le tournage du jeu a été l'une des expériences d'actrice les plus difficiles et les plus enrichissantes de ma carrière », a déclaré Elliot Page. « La richesse narrative et la profondeur émotionnelle de l'histoire nous offrent une base fantastique. Nous voulons créer une vision unique des personnages et de leurs parcours qui trouve un écho auprès des fans et des nouveaux venus. »



A en croire les propos de Dealine, le projet n'en est qu'à ses balbutiement et devrait explorer le récit non linéaire du jeu, en suivant le parcours de Jodie, qui passe d'expérience gouvernementale à fugitive, alors qu'elle navigue entre ses capacités et sa connexion avec Aiden.