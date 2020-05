Beyond Two Souls : le jeu repéré sur Steam, l'exclusivité Epic Games bientôt terminée ?

Disponibles depuis plusieurs mois sur PC, les jeux Quantic Dream étaient jusqu'à présent exclusifs à l'Epic Games Store. Pourtant, Beyond : Two Souls vient d'être listé sur Steam. Compte tenu que le contrat qui liait le studio de David Cage à la plateforme de Tim Sweeney n'était que temporaire, il est alors tout à fait normal que le développeur français s'intéresse à Steam et à son énorme communauté. Quoi qu'il en soit, c'est encore Pavel Djundik (de SteamDB) qui est à la baguette, en précisant que l'image de la fiche complète a été mise en ligne avant d'être supprimée pour éviter les fuites.

Pour l'instant, rien ne permet d'affirmer que Beyond : Two Souls se cache bien derrière l'ID Steam 960990, mais l'informateur semble sûr de lui ; et vu le pedigree de ce dernier, il y a des chances que tout ceci soit confirmé à l'avenir. Reste à savoir si les autres productions de Quantic Dream suivront ou pas le même chemin.