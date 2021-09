Bayonetta 3 : enfin le trailer de gameplay, avec une nouvelle tenue et des cheveux à nouveau longs pour la sorcière

C'était le "one more thing" du Nintendo Direct du 24 septembre, à savoir le premier trailer de gameplay de Bayonetta 3 que le monde entier (ou du moins les amateurs de beat'em all) attendaient depuis des lustres. Annoncé en 2017 lors des Game Awards, le titre termine son développement puisque PlatinumGames a prévu de sortir le jeu l'année prochaine en 2022, soit 8 ans après le deuxième épisode. Un temps de gestation incroyablement long que notre belle Bayonetta sait mettre en avant de façon ironique : "Il semblerait que je sois particulièrement en retard". C'est dans une nouvelle tenue d'ailleurs que la sorcière apparaît, toujours aussi sexy mais plus habillée, avec cette longue robe qui vient cacher un postérieur qui était jadis souvent mis en avant. Nous sommes en 2021 et il faut évidemment savoir faire évoluer ses personnages avec le temps. Il n'empêche que Bayonetta a pris le temps de se faire pousser les cheveux, elle qui avait opté pour une coupe garçonne en 2014. Pas de gros chignon comme dans le premier épisode, mais de belles grosses tresses qui lui vont à merveille.

















Quant au gameplay, on en aperçoit un bout et sans surprise, notre sorcière dispose de capacités toujours aussi folles pour mettre à mal ces créatures venues d'ailleurs. Il semblerait qu'il sera possible de switcher entre trois styles de jeu distincts, accessibles via la croix directionnelle, tandis qu'il sera toujours possible de ralentir le temps pour enchaîner encore plus les combos. Les invocations avec ses cheveux seront toujours présentes, avec même la promesse de nous offrir des combats de kaijus, histoire de prouver que la Nintendo Switch, malgré son hardware dépassé, pourra nous offrir le spectacle qu'on attend. On aperçoit également Bayonetta se transformer en papillon, histoire de causer encore plus de dégâts avec style et beauté et on espère que son arrivée en 2022 ne se fera pas trop vers la fin d'année : on a tellement hâte de la retrouver.