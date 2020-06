Baldur's Gate III : une heure de gameplay en compagnie du studio, ça donne envie

Dans le domaine des RPG utra-complets et incroyablement permissifs, on peut dire sans mal que Baldur's Gate III tient une place de choix. C'est simple : le jeu de Larian s'annonce comme une petite merveille et notre dernière session hands-off vous expliquait pourquoi en long, en large et en travers.Histoire d'aller encore un peu plus dans ce sens, et peu de temps avant l'accès anticipé qui aura lieu "cette année", le studio de développement vient de balancer une heure de gameplay entièrement commenté par ses soins. L'occasion de mettre un premier pied dans cet univers impitoyable et féérique dans lequel toutes vos actions auront des conséquences... plus ou moins désastreuses. Ça se passe juste en dessous.