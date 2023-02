Baldur's Gate 3 : les développeurs s'expriment sur la version Xbox qui n'a pas été citée

Disponible en Early Access sur PC depuis 2020 , Baldur’s Gate 3 prépare également son arrivée sur consoles. A l'occasion du State of Play du 23 février 2023, les développeurs de Larian Studios avaient confirmé l'arrivée de leur titre sur PS5. De manière tout à fait naturelle, les joueurs Xbox ont commencé à se renseigner quant à une version sur les consoles de Microsoft, mais impossible de trouver une confirmation de cette version, même sur le site officiel du jeu. Très vite, la communauté Xbox à commencer à se poser des questions et penser que Baldur's Gate 3 sortirait en exclusivité console sur PS5. Face à ce tollé sur les réseaux sociaux, le studio Larian a été contraint de prendre la parole, et c'est sur Reddit qu'ils ont donné des explications. Il semblerait qu'une version Xbox soit bel et bien en production, mais qu'elle est sujette à des soucis techniques, ce qui a poussé le studio à ne pas communiquer dessus.

"Suite à l'annonce d'hier concernant la version PlayStation 5 et la date de sortie de Baldur’s Gate 3, nous avons précisé qu'à l'heure actuelle, nous prévoyons de sortir le titre sur PC, Mac, GeForce NOW et PlayStation 5. Cela dit, nous n'avons signé aucune exclusivité quant aux plates-formes sur lesquelles nous pouvons proposer Baldur’s Gate 3, peu importe la date de sortie. Nous annoncerons le support de plates-formes supplémentaires si et quand nous serons prêts."

"Nous avons vu beaucoup d'interprétations différentes de ce que cela signifie, alors nous avons souhaité clarifier la situation. Nous avons une version Xbox de Baldur's Gate 3 en développement depuis un certain temps maintenant. Nous avons rencontré quelques problèmes techniques lors du développement de ce portage Xbox qui nous ont empêchés de l'annoncer en toute confiance tant que nous n'étions pas certains d'avoir trouvé les bonnes solutions. Plus précisément, nous n'avons pas réussi à faire fonctionner la coopération en écran partagé de la même manière sur les Xbox Series X et S, ce qui est une condition non négociable afin de publier le jeu."

"Il n'y a aucune exclusivité de plate-forme qui nous empêche de sortir Baldur’s Gate 3 sur Xbox au lancement, si c'est une possibilité technique. Si et quand nous annonçons d'autres plateformes, nous voulons nous assurer que chaque version est à la hauteur de nos normes et de nos attentes."



De quoi rassurer les joueurs Xbox qui ne seront pas lésés par un tel jeu.