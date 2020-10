Baldur's Gate III : déjà un million de ventes, c'est un beau succès

La hype autour de Baldur's Gate III est particulièrement puissante... et en voici une parfaite démonstration. Le RPG ultra-permissif et génialement ficelé de Larian Studios s'est proposé, il y a de cela quelques jours, en accès anticipé au prix fort de 59,99 dollars : figurez-vous que le titre s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en seulement une semaine. Pour une version non définitive et encore en développement, c'est un succès plus qu'encourageant qui devrait tirer les développeurs belges vers le haut, toujours dans l'optique d'offrir une édition finale aux petits oignons.Avez-vous eu l'occasion de poser les mains sur cet accès anticipé et, si oui, qu'en avez-vous pensé ?