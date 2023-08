Test Baldur's Gate 3 : c'est le jeu le mieux noté de 2023, devant Zelda Tears of the Kingdom, voici toutes les notes

Sorti dans sa forme définitive depuis le 3 août (mais disponible en Early Access depuis plus de 3 ans), Baldur's Gate 3 est sans aucun doute la plus grosse surprise de l'année, celle que personne n'attendait à un tel niveau. Avec la note moyenne mondiale de 97% obtenue sur Metacritic, le titre développé par Larian Studios est tout simplement le jeu le mieux noté de l'année 2023, devançant même un certain Zelda Tears of the Kingdom qui affiche un solide 96%. Alors bien sûr, pas mal de gens demandent de prendre du recul car la note moyenne de Baldur's Gate est faite surla base de 26 reviews, alors que le Metascore du dernier Zelda est effectué sur 145 reviews. Effectivement, il n'est pas interdit que la note de Baldur's Gate évolue avec le temps si d'autres médias publient leur test et qu'ils sont moins en osmose que l'avis global. Toujours est-il que pour le moment, c'est le RPG qui caracole en tête des ventes et se classe deuxième jeu le plus regardé sur Twitch.













NME : 10/10

Baldur's Gate 3 récompense avant tout l'imagination. Conçu pour survivre à tous les joueurs de courbe, le dernier spectacle de jeu de rôle de Larian offre une construction du monde, une liberté et une échelle inégalées. La portée de Baldur's Gate 3 devrait être impossible – mais à maintes reprises, cela prouve qu'il n'y a rien de tel.



Pocket-Lint : 10/10

Baldur's Gate 3 est un choix immédiat comme l'un des meilleurs RPG jamais réalisés, une aventure narrative ridiculement réactive et libératrice.



RPG Site : 10/10

C'est presque ridicule, alors, ce qui a été réalisé ici. Baldur's Gate 3 n'est pas sans ses rides techniques, mais c'est un titre à part entière, entièrement étoffé et absolument massif avec des valeurs de production élevées à tous les niveaux. Le fait que Larian Studios ait intentionnellement voulu quelque chose comme ça dans le monde à une époque où les projets AAA dans cette veine sont si rares ne fait que l'aider à briller, et sert de bon rappel que le genre n'a pas besoin de se transformer, peu importe ce que certains éditeurs peut croire - il a juste besoin de s'adapter, d'évoluer et de présenter avec audace une vision convaincante et cohérente qui lui est propre. Et faites réfléchir. Et avoir des plaisanteries pleines d'esprit. Et regarde vraiment jolie. Et laissez-nous nous faire gronder par les écureuils territoriaux... Pas de pression sur votre prochain projet, Larian.



Digital Chumps : 10/10

Baldur's Gate 3 est un moment décisif pour les RPG et les jeux. Il représente l'une des approximations les plus proches de la vraie liberté, de la créativité et du choix des joueurs disponibles, des concepts et des mécanismes évolutifs qui ont été bricolés pendant des décennies. En utilisant Dungeons & Dragons comme catalyseur, Larian a honoré le passé et forgé un nouvel avenir pour un genre qui a permis aux joueurs d'avoir plus d'agence pour mettre leurs pensées, leurs sentiments, leurs espoirs et leurs désirs dans un domaine numérique et vivre.



Hardcore Gamer : 10/10

Baldur's Gate III avait des attentes extrêmement élevées et les a dépassées. Non seulement c'est un candidat pour le jeu de l'année en une année avec de nombreux titres passionnants, mais c'est une évolution continue de ce que les CRPG sont capables de réaliser, en s'appuyant sur l'héritage des jeux originaux de Baldur's Gate mélangés à certains des gameplay les plus contemporains. éléments trouvés dans les jeux les plus récents de Larian. Le résultat est un chef-d'œuvre d'un jeu qui élève la barre du genre. Baldur's Gate III excelle dans tous les domaines, de la musique aux graphismes en passant par l'histoire et le gameplay. C'est une tâche difficile de recréer les possibilités illimitées du jeu sur table dans un jeu vidéo, mais c'est sans doute la meilleure tentative de le faire à ce jour. Baldur's Gate III est l'un de ces rares jeux qui est presque sans faille dans son exécution et devrait être expérimenté par tous les fans de RPG.



GamingBolt : 10/10

Baldur's Gate 3 redéfinit ce qu'un jeu de rôle peut offrir en matière de construction de personnage, de combat et de choix.



Gamers Heroes : 10/10

Baldur's Gate 3 n'est rien de moins qu'un chef-d'œuvre. L'histoire est incroyable, le monde magnifique et immersif, une voix off et une écriture de la plus haute qualité, une bande son incroyable, tout s'enchaîne dans une harmonie presque parfaite. Ce n'est pas seulement le meilleur RPG de l'année, c'est le RPG d'une génération.



TRG : 10/10

Baldur's Gate 3 est un excellent candidat pour l'un des meilleurs RPG de jeux vidéo jamais créés. C'est le RPG le plus ambitieux du marché, et l'interprétation minutieusement précise de Donjons & Dragons ravira les fans. Un jeu incontournable, même si certaines frustrations avec le format de D&D pourraient agacer.



Gamersky : 9.6/10

Il est difficile d'imaginer à quel point les efforts et la passion de Larian Studios ont été investis dans Baldur's Gate 3 pour créer un chef-d'œuvre aussi révolutionnaire. En tant que première suite en deux décennies, il poursuit avec succès l'histoire légendaire de Baldur's Gate. Avec une liberté exceptionnelle et des mécanismes de combat complexes, il ouvre la possibilité à un plus grand nombre de personnes de profiter de l'attrait unique du MDN. Il éclipse tous les jeux auxquels j'ai joué cette année et nous offre une expérience CRPG pas comme les autres.



Hobby Consolas : 9.6/10

Baldur's Gate 3 est un jeu de rôle hors pair, tant par son gameplay que par ses aspects techniques (toujours avec des zones à peaufiner via patch), qui est d'ailleurs voué à devenir l'une des références du genre pour prendre certaines idées, comme le système électoral et son monde réactif, à un niveau auquel d'autres n'ont même pas rêvé.



Gamer.nl : 9.5/10

Baldur's Gate 3 est le meilleur RPG depuis des années. Le jeu n'est pas fait pour tout le monde et a une courbe d'apprentissage abrupte, en particulier pour les joueurs non D&D. Mais ceux qui veulent plonger trouveront un jeu qui vous offre plus de liberté de choix que nous n'en avons jamais vu chez les pairs.





Wccftech : 9.5/10

Avec son histoire captivante, ses personnages charmants, son monde extrêmement dynamique qui réagit et s'adapte constamment aux actions et choix du joueur et un solide système de combat tactique, Baldur's Gate 3 est parmi les meilleurs cRPG jamais sortis. Une interface bancale, le manque de certaines fonctionnalités de qualité de vie et la marque de fabrique de Larian Studios ont un impact sur l'expérience, mais ce ne sont que des problèmes mineurs qui n'éloignent pas trop de toute l'expérience. Après des années de développement, Baldur's Gate 3 a définitivement dépassé toutes les attentes, et de la meilleure façon possible.



ZTGD : 9.5/0

Je ne peux pas m'empêcher de le comparer à une excellente session de Donjons et Dragons avec vos amis, c'est quelque chose qui, lorsqu'il est fait correctement, restera avec vous longtemps après la fin d'une session de jeu. L'équipe de Larian Studios doit être félicitée, Baldur's Gate 3 n'est rien de moins qu'un chef-d'œuvre en matière de RPG.



PCGames : 9/10

Le monde de Baldur's Gate 3 est magnifique, multicouche et complexe, et vous met au défi de l'attaquer comme vous le souhaitez. L'histoire est convaincante, donnant à vos décisions un poids rarement vu dans des jeux de cette envergure. C'est une merveille, et facilement l'un des meilleurs RPG jamais réalisés.



Worth Playing : 9/10

Baldur's Gate III est tout ce qu'une aventure RPG devrait être. C'est épique de manière appropriée tout en passant du temps avec les petits moments. Cela vous permet de vous sentir puissant tout en vous récompensant d'être intelligent et d'éviter les ennuis. Il offre le fantasme de classe de tout, d'un paladin fidèle à une abomination infernale, du filou qui parle vite au barbare rempli de rage. Il a ses bizarreries et ses défauts, mais ils ajoutent généralement une texture bienvenue au jeu. Peut-être plus important encore, il capture le sentiment de s'asseoir et de jouer à travers une aventure D&D avec des amis.



Game Rant : 9/10

Il a du cœur, il a du style et il a l'effort pluriannuel d'un studio qui aime évidemment son matériel source. La taille époustouflante du jeu lui-même et de tout ce qu'il contient témoigne du dévouement de Larian Studios à son métier et de son engagement à apporter quelque chose d'incroyable au public des joueurs.



We Got This Covered : 9/10

Un excellent suivi de son prédécesseur vieux de plusieurs décennies, Baldur's Gate III établit une nouvelle norme d'or pour les RPG à l'ère moderne. Bien qu'il ait sa juste part de problèmes de bugs, le monde dynamique, la narration intrigante et le gameplay captivant compensent largement ses lacunes.