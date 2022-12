Baldur's Gate 3 : la date de sortie et l'édition collector révélés avec un nouveau trailer

Il aura fallu attendre les Game Awards 2022 pour que Larian Studios daigne enfin nous révéler la date de sortie de Baldur's Gate 3, désormais attendu pour le mois d'août 2023. Après plusieurs années d'accès anticipé, les développeurs sont enfin confiants quant à laisser son RPG filer dans la nature. Mais avant cela, le titre continuera à se dévoiler à travers de multiples trailers et autres mises à jour pour tenir la communauté au courant de l'évolution des choses. Le nouveau trailer confirme que visuellement, le jeu est toujour aussi sexy, avec des personnages bien identifiés et un univers qui semble d'enrichir toujours davantage. Les enjeux seront de taille et les ennemis puissants, ce qui va instaurer une certaine ambiance dans l'aventure. D'ailleurs, histoire que la sortie de Baldur's Gate 3 fasse du bruit, Larian Studios a décidé de commercialiser une édition collector (limitée à 25 000 exemplaires et vendue 259,99€) truffée de goodies dans tous les sens. Autrement, sachez que notre preview du jeu reste accessible à cette adresse

L'Édition Collector de Baldur's Gate 3 comprend :

- Un diorama mettant en scène un combat entre un flagelleur mental et un drow

Diorama de 1,1 kg et 25 cm de haut représentant un flagelleur mental et un drow se livrant un échange mortel à coups de lame et de puissance psionique. Cette statue en édition collector est fabriquée en PVC/ABS de haute qualité et dispose d'un socle rond soigneusement peint et fini à la main, représentant le royaume souterrain de l'Outreterre.



- Un artbook relié

Découvrez l'art et les designs de Baldur's Gate 3 dans cet artbook relié, écrit par Larian. Il contient environ 160 pages de concept art et de design environnemental inspirés par les Royaumes Oubliés. Les pages intérieures sont imprimées sur du papier satiné avec des bords en feuille d'or, et la couverture est en polypropylène laminé anti-rayures.



- Des fiches de personnage

Un ensemble de fiches de personnage D&D de 4 pages pour chaque Personnage Origine de Baldur's Gate 3.



- Une carte en tissu

Une carte format A3 de Faerûn en satin pour un déploiement facile lors de la traversée des marécages.



- Un porte-clés en forme de têtard

Porte-clés en métal en forme de têtard, fabriqué à partir d'un alliage de zinc.



- Des autocollants

32 autocollants en vinyle prédécoupés inspirés de Baldur's Gate 3. Inclut d'adorables personnages aux illustrations personnalisées et les logos des guerriers de Larian Studios.



- Des packs de booster Magic: The Gathering

Trois packs de boosters Magic: The Gathering contenant l’ensemble de cartes Commander Légendes : La bataille de la Porte de Baldur, avec des personnages de Baldur's Gate 3 (limité aux 15 000 premières Éditions Collector vendues).



- Un certificat d'Édition Collector

Un certificat d'authenticité avec le numéro de série unique de votre Édition Collector. Impression unilatérale, vernis sélectif, dorure à chaud et gaufrage à l'aveugle.



- Dé à 20 faces Baldur's Gate 3

Dé en métal surdimensionné gravé sur mesure, inspiré du design des dés numériques de Baldur's Gate 3 et fabriqué en alliage de zinc.