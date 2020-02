Baldur's Gate 3 : bientôt du gameplay, les choses sérieuses vont enfin commencer

lus de 350 personnes sont à l’œuvre sur le jeu, travaillant sur une nouvelle technologie afin de créer un véritable RPG nouvelle génération, est-il indiqué. Il proposera plus de 100 heures de contenu, une profondeur sans précédent ainsi que de nombreuses surprises qui surprendront même les plus grands fans de





." Baldur's Gate 3 est prévu sur Stadia et PC.

Swen Vincke, le Directeur Créatif de Larian, jouera en live sur scène en compagnie d’un invité très spécial et révèlera ainsi plus d’informations sur l’histoire et les mécaniques du jeu, tout en répondant aux questions les plus fréquemment posées, nous précise-t-on. L’évènement sera également diffusé en streaming sur YouTube pour ceux qui ne pourront pas y assister. Le public présent sur place participera à une courte session de Q&A à l’issue de la présentation."Bien évidemment, la démo tournera en boucle durant tout le salon (du 27 février au 1er mars) au sein d'un stand dédié à Baldur's Gate 3. "PDivinity: Original Sin 2