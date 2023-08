Baldur's Gate 3 : après 6 ans de développement, le jeu est disponible, voici le trailer final

Après six ans de développement et plus de 20 ans d'attente, Baldur's Gate 3 est enfin disponible sur PC. De quoi soulager les fans de la série et les amateurs de RPG à l'occidental, d'autant que les previews en accès anticipé (la nôtre remonte à 2020) présagaient d'un bon épisode. Forcément, un trailer de lancement a été partagé, afin de nous rappeler ce qui nous attend dans cet épisode qui permettra de jouer jusqu'à personnes simultanément en ligne. Mais ce sont les graphismes très soignés qui sont mis en exergue ici, notamment lors des nombreuses cinématiques qui parcoureront l'histoire.



Le jeu annonce pas moins de 12 classes et les 11 races du Manuel des joueurs de Donjons & Dragons, sachant qu'il est possible de créer son propre héros, ou jouez en tant que personnage Origine avec son histoire. Chose intéressante et très attendue par les joueurs : la possibilité d'incarner un être vil, habité par le Mal, doté de sombres pulsions. De quoi parcourir les Royaumes Oubliés et au-delà sereinement.