Atomic Heart : un nouveau trailer super énervé pour le FPS russe à la BioShock

Depuis son annonce l'été dernier, Atomic Heart est un jeu qui suscite beaucoup d'intérêt. Il faut dire que son univers et son gameplay fortement inspirés de BioShock avec un côté bien énervé a tapé dans l'oeil de nombreux joueurs. A l'occasion des Game Awards 2022, le studio Mundfish n'a pas hésité à préparer un nouveau trailer dans lequel de nombreuses séquences de gameplay confirment qu'il faudra jongler avec les armes à feu de la main droite et les pouvoirs octroyés par son bras gauche, amélioré par la robotique. Un gameplay ambidextre nécessaire quand on voit le feu nourri de l'ennemi, ultra présent à l'écran. On rappelle que l'histoire se passera dans une Union Soviétique dystopique où une défaillance du système a conduit les machines à se rebeller contre le peuple. Le joueur incarne le Major P-3, un agent privé engagé pour minimiser les conséquences de cette "défaillance du système" et empêcher la fuite d'informations classifiées.Au passage, on apprend que Atomic Heart aura droit à 4 éditions différentes :

- Le Limited Edition Bundle, exclusif au Focus Entertainment Store. Il comprend le jeu de base, un Steelbook, une affiche en métal et l'artbook officiel conçu par Mundfish

- La Standard Edition, qui comprend le jeu de base

- La Gold Edition, qui comprend le jeu de base et l'Atomic Pass

- La Premium Edition, qui comprend le jeu de base, l'Atomic Pass, un artbook numérique exclusif et des cosmétiques supplémentaires.





L'Atomic Pass permettra d'avoir accès au 4 DLC prévus après la sortie du jeu. Ils ouvrent l'accès à de nouvelles zones et laboratoires, et ajoutent de nouvelles armes, de nouveaux ennemis, de nouveaux boss et plus encore !

La sortie d'Atomic Heart est fixée au 21 février 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.