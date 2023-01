Atomic Heart : un nouveau trailer de gameplay avec RTX et DLSS 3 activés

Toujours attendu pour le 21 février 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, Atomic Heart refait parler de lui grâce à la présence de NVIDIA au CES 2023 de Las Vegas. Afin de promouvoir les technologies de la firme qui a développé le RTX et le DLSS 3, le titre développé par le studio Mundfish envoie la sauce dans ce nouveau trailer de gameplay toujours aussi nerveux. Sorte de BioShock boosté aux amphétamines, Atomic Heart nous permettra de jouer avec les deux mains du personnage, capable de tenir une arme à feu lourdre dans la main droite et envoyer des sorts avec celle de gauche. Gerbes électrique, vagues de froid et même la possibilité de faire léviter les gens et les objets, notre personnage sera capable de bien des folies. On ne sait toujours pas grand-chose de ce jeu, mais l'envie d'y jouer reste toujours aussi intacte.