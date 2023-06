Atlas Fallen : le gameplay enfin dévoilé, il est même détaillé et commenté en 4K

Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Quasiment un an après son annonce, et à deux mois seulement de sa sortie, Atlas Fallen daigne enfin montrer à quoi il ressemble. Focus Entertainment et le studio Deck13 se sont mis d'accord pour révéler le gameplay, à travers une vidéo de plus de 5 minutes. L'occasion d'en apprendre davantage sur cet Action-RPG qui va se dérouler dans le monde d'Atlas, où tout a été recouvert de sables en raison des agissements néfastes de Thalos, le dieu du soleil qui a sombré dans le côté obscur de la Force. Heureusement, il existe un moyen de lui faire retrouver la raison et de libérer le peuple de l'esclavage imposé par ce dieu énervé, à savoir un gantelet aux pouvoirs divins. Mais comme d'habitude, avant d'aller affronter Thalos comme dernier boss, il va falloir monter en compétences et débloquer des pouvoirs. Lors des combats contre des monstres épais, il sera possible de matérialiser des armes et réaliser des attaques spectaculaire, souvent aériennes. Ah, dernière chose, sachez qu'il est possible de faire l'aventure entièrement en coopération en ligne, avec un système de drop in / drop out malin.



La sortie d'Atlas Fallen est attendue pour le 10 août sur PC, PS5 et Xbox Series.