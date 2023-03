Atlas Fallen : la date de sortie révélée avec de nouvelles images pour l'Action-RPG de Deck13 (The Surge)

Annoncé en août dernier lors de la gamescom 2022, Atlas Fallen n'a plus donné signe de vie depuis. C'était sans compter sur la prise de parole de Focus Entertainment qui vient de révéler la date de sortie, fixée au 16 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Dans trois mois, il sera donc possible de savoir si le prochain Action-RPG des studios Deck13 Interactive sera de taille. Pour l'heure, mis à part un trailer de présentation en full CGI, on ne sait pas grand-chose du jeu, si ce n'est qu'on suivra deux guerriers dans un monde très sableux. Spectaculaire et ambitieux, Atlas Fallen se laisse d'ailleurs découvrir avec de nouveaux screenshots, toujours aussi séduisants, mais il serait surtout grand temps que les développeurs se décident à évoquer le gameplay et ses caractéristiques. En attendant, on rappelle que Deck13 est un studio allemand à qui l'on doit des titres tels que les deux épisodes de The Surge et Lords of the Fallen, des titres solides certes, à qui il manquait ce petit quelque chose pour véritablement briller et se distinguer. Ce sera peut-être le cas avec Atlas Fallen...