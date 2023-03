Atlas Fallen : Focus lâche le trailer de gameplay, mais on ne voit quasiment rien

Annoncé l'été dernier en pleine gamescom 2022, Atlas Fallen daigne enfin révéler son premier trailer de gamemplay, du moins, c'est ce que Focus Entertainment nous fait miroiter avec son communiqué de presse. Parce qu'en cliquant sur la vidéo, on ne voit quasiment rien si ce n'est quelques secondes d'images qui défilent à toute allure. Pourtant, il s'agit du nouveau jeu des développeurs de The Surge, le studio allemand Deck13, qui nous promettent un univers fantasy via un Action-RPG qui semble emprunter beaucoup aux jeux de FromSoftware. On nous promet du dépaysement avec des paysages désertiques avec des dieux corrompus à éliminer et c'est par le biais d'un gantelet magique qu'on puisera les pouvoirs. On rappelle aussi que le jeu autorisera des déplacements rapides avec un système de surf qui rappelle un peu Forspoken, qui n'est malheureusement pas l'exemple à suivre. Espérons que la prochaine vidéo nous permettent d'en savoir davantage, car pour le moment, c'est bien chiche...