Atlas Fallen : voici le nouvel Action-RPG de Focus et de Deck13 (The Surge)

Après deux épisodes de The Surge, le studio Deck13 et l'éditeur Focus Entertainment vont à nouveau collaborer ensemble, et c'est en plein Opening Night Live de la gamescom 2022 que leur projet a été dévoilé. Répondant au nom de Atlas Fallen, il s'agira d'un Action-RPG en monde semi-ouvert prévu sur PC, PS5 et Xbox Series pour 2023. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose du jeu, mais la première vidéo nous permet d'avoir un bel aperçu des ambitions proposées par le studio allemand. C'est en effet l'occasion de faire connaissance avec deux mystérieux combattants évoluant dans un monde sableux, où des des créatures immenses surgissent des sables. Si le jeu semble lorgner du côté de Monster Hunter dans son gameplay, il se distingue en revanche dans son moyen de locomotion, puisque nos deux personnages ont la capacité de surfer sur les bancs de sable avec beaucoup de style. Pour avoir un semblant de gameplay, il faut attendre la fin de la vidéo pour voir du grand spectacle. Un jeu à surveiller de près donc.