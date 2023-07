Atlas Fallen : les combats et son système à l'honneur dans une nouvelle vidéo

Focus Entertainment vient de mettre un petit coup de boost à la campagne promotionnelle d'Atlas Fallen avec la publication d'une nouvelle vidéo de gameplay, à seulement trois semaines de la sortie du jeu. L'occasion d'avoir un bel aperçu des possibilités de combo à travers ce gantelet dont le pouvoir est de matérialiser des armes via le sable qu'on trouve tout autour de soi. Hâche, épée, fouet, marteau, faux, et bien d'autres objets encore peuvent donc être manipulés avec force via ce gant magique. Les possibilités d'attaques ne se limitent d'ailleurs pas au sol, puisqu'il est possible de prendre de la hauteur pour continuer à matraquer les ennemis. Les mouvements du personnage sont là aussi pour accompagner ces possibilités, avec la présence d'un dash aérien fort utile. D'ailleurs, en enchaînant les coups, il est possible de créer un "momentum" qui consiste à déclencher une attaque spéciale pour encore plus de dégâts. Bien sûr, pour que le challenge soit au rendez-vous, les développeurs ont créé des monstres imposants, résistants et super impressionnants. Action-RPG oblige, il sera évidemment possible de faire monter le niveau de son personnage, de changer son équipement et de le façonner à son image.La sortie d'Atlas Fallen est attendue pour le 1 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.