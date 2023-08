Atlas Fallen : de l'humour en vidéo pour parler du surf des sables dans le jeu

Clairement, la campagne promotionnelle autour d'Atlas Fallen a pris un petit coup de fouet. Trois semaines à peine après une vidéo qui vantait les mérites de son, gameplay sur un ton très sérieux et solennel, il est temps de détendre l'atmosphère et d'user de l'humour pour vendre le jeu au plus grand nombre. C'est à travers un sorcier filmé avec des prises de vue réelles qu'on découvre l'une des principales mécaniques du jeu, à savoir le surf des sables. C'est en effet par ce biais que notre personnage va pouvoir se déplacer rapidement et efficacement, avant d'aller défourailler du monstre imposant.



La sortie d'Atlas Fallen est attendue pour le 10 août sur PC, PS5 et Xbox Series.