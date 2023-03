Atlas Fallen : Focus décide de reporter le jeu, voici la nouvelle date de sortie

Moins d'un mois après nous avoir révélé la date de sortie de son Atlas Fallen, Focus Entertainment fait machine arrière et annonce le report de son jeu via un communiqué partagé sur ses réseaux sociaux. L'Action-RPG de Deck13 glisse ainsi du 16 mai au 10 août 2023, ce qui laisse trois supplémentaires aux développeurs pour améliorer le jeu. Comme d'habitude, les raisons de son reports sont toujours les mêmes, à savoir peaufiner le produit comme il se doit pour qu'à la sortie, il soit le plus irréprochable possible. En termes de communication maintenant, il faudrait que l'éditeur nous dévoile du gameplay, car jusqu'à présent, c'est resté assez timide voire confidentiel. Focus Entertainment annonce déjà la couleur par ailleurs et c'est au début de l'été, juin sans doute, qu'on aura des nouvelles du jeu. Probablement au moment de l'E3, si le salon existe encore à ce moment-là...