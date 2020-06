Assetto Corsa Competizione : un trailer fougueux et rutilant pour l'arrivée du jeu sur PS4 et Xbox One

En attendant l'arrivée de Gran Turismo 7 (probablement au lancement de la PS5) et le retour de Forza Motorsport, les amateurs de simulation automobile auront une dernière expérience à dévorer goulûment : Assetto Corsa Competizione qui, un an après son arrivée sur PC, s'offrira à tous les possesseurs de PlayStation 4 et d'Xbox One dans quelques jours. Histoire de faire monter doucement la tension, 505 Games présentent en vidéo les nombreux modes de jeu qui composeront l'aventure : du solo, du multi, du championnat, de la course simple, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les styles. On vous souhaite bonne chance et surtout, on se donne rendez-vous le 23 juin prochain. C'est noté ?