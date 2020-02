Assetto Corsa Competizione : un trailer de toute beauté pour la sortie du l'International GT Pack

Kunos Simulazioni vient de dévoiler un tout nouveau trailer dédié à Assetto Corsa Competizione, et plus particulièrement à l'International GT Pack qui est disponible dès à présent. Vendu 14.99€ sur Steam, le DLC ajoute 4 circuits d'envergure internationale : Kyalami (Afrique du Sud), Suzuka (Japon), Laguna Seca (USA), et Mount Panorama (Australie). Comme toujours avec le studio transalpin, chaque piste est laser-scannée, afin que sa topographie soit aussi réaliste que possible, et que la moindre bosse présente dans le bitume soit modélisée dans le jeu.



En plus de ces nouvelles destinations, l'International GT Pack apporte 45 livrées de voitures, 30 équipes et 50 pilotes en plus des nouveaux modes de jeu "Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli". Enfin, précisons que la sortie de cet add-on s'accompagne de la mise à jour 1.3 qui apporte des améliorations techniques à Assetto Corsa Competizione.