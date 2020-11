Assetto Corsa Competizione : le GT World Challenge 2020 dispo sur PC, un trailer et des images

Assetto Corsa Competizione seront certainement ravis d'apprendre qu'ils peuvent, dès maintenant, profiter du DLC dédié au GT World Challenge 2020. C'est en effet ce qu'annonce 505 Games par le biais d'un communiqué officiel, où figurent un trailer et des images. Proposé au prix de 8,99€, le pack ajoute - en plus du plateau 2020 de la compétition éponyme - le mythique circuit d'Imola numérisé au laser, la

d’une mise à jour du jeu en version 1.6, qui perfectionne l'algorithme et la physique de l'IA et apporte une série d’améliorations de l'interface utilisateur et des performances." Sur Xbox One et PS4, les joueurs ne seront pas servis avant janvier 2021, sachant que le DLC est inclus dans le Season Pass.