Assetto Corsa Competizione : le jeu enfin annoncé sur consoles, un trailer et des images

Assetto Corsa Competizione va sortir sur consoles. C'est en effet ce que fait savoir Kunos Simulazioni via un communiqué officiel, où il est donc indiqué que le jeu sera disponible sur Xbox One et PS4 à partir du 23 juin prochain, aussi bien en physique qu'en dématérialisé. Et ceux qui précommanderont leur exemplaire se verront remettre gratuitement l'Intercontinental GT Pack qui, rappelons-le, contient la compétition officielle de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli et ses quatres circuits ( Kyalami, Suzuka, Weathertech Raceway Laguna Seca, Mount Panorama). A noter que le pack sera également proposé séparément sur le PlayStation Store et le Xbox Live.



Par ailleurs, le studio italien annonce travailler sur une mise à jour qui sera déployée durant le mois d'avril sur PC. "Elle introduira de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles un nouveau showroom de voitures, de nouveaux choix de personnalisation de pilotes et de voitures ainsi que des options supplémentaires pour les serveurs multijoueurs, nous indique-t-on. Elle apportera également de nombreuses améliorations des fonctionnalités du jeu, de l'interface utilisateur et des algorithmes."

Un peu plus d'un an après sa sortie sur PC,Le pack GT4 (payant) est également dans les tuyaux : plus de dix nouvelles voitures GT4 arriveront cet été sur PC (Steam), et pas avant l'automne sur consoles.



Enfin, le futur pack British (payant) intégrera l'hiver prochain trois nouveaux circuits iconiques des British GT Championship, sur consoles et PC. C'est Damien qui va se régaler.