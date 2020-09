Assetto Corsa Competizione : le pack GT4 arrive sur Xbox One et PS4, un trailer et des images

Assetto Corsa Competizione débarque aujourd'hui sur Xbox One et PC. C'est en effet ce qu'annonce 505 Games par le biais d'un communiqué officiel, en glissant un trailer - le même que celui diffusé cet été - et une grosse poignée d'images. Proposé au prix de 19,99€ sur le Microsoft Store et le PlayStation Store, il contient 11 nouveaux modèles de voitures reproduits à partir du championnat officiel des GT4 European Series du SRO Motorsports Group :



Alpine A110 GT4 (7 nouveaux modèles)

Aston Martin Vantage GT4 (7 nouveaux modèles)

Audi R8 LMS GT4 (4 nouveaux modèles)

BMW M4 GT4 (8 nouveaux modèles)

Chevrolet Camaro GT4R (2 nouveaux modèles)

Ginetta G55 GT4 (1 nouveau modèle)

KTM X-Bow GT4 (3 nouveaux modèles)

Maserati MC GT4 (1 nouveau modèle)

Mclaren 570S GT4 (5 nouveaux modèles)

Mercedes AMG GT4 (10 nouveaux modèles)

Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (4 nouveaux modèles)





British GT sortira cet hiver, et qu'il est compris dans le Season Pass d'Assetto Corsa Competizione (24,99€).

la saison GT4 qui fait son apparition dans le mode Championnat. Enfin, à noter que le pack N'oublions pas

Disponible depuis le 15 juillet dernier sur PC, le pack GTA 4 d'