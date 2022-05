The Real Race : Lamborghini eSports lance la 3ème édition avec un nouveau format

Pour la 3ème année consécutive, Lamborghini Esports va lancer sa compétition, la Lamborghini The Real Race, dont les phases qualificatives ont d'ores et déjà commencé depuis quelques jours. Ça sera l'occasion de repérer les joueurs les plus performants cette année et qui vont s'affronter pendant plusieurs mois et se retrouver en finale en octobre prochain. On rappelle à ce propos que le grand gagnant aura l’opportunité de devenir un membre officiel de l’équipe esport de Lamborghini qui a vu le jour en 2022. Pour cette troisième édition, The Real Race revient avec un tout nouveau format au sein des trois régions : Europe/Moyen-Orient/Afrique, Amérique du Nord/Amérique latine et l'Asie-Pacifique. Et comme pour les précédentes éditions, toutes les courses se dérouleront sur le jeu de course Assetto Corsa Competizione, sans doute la plus grande référence en matière de simulation automobile.

En 2022, Lamborghini a décidé de modifier le format de la compétition, puisque chaque région intégrera qualifications, phase de groupe, dernière chance et finale, sachant que les trois finales seront jouées le même jour et les 16 premiers pourront s’affronter pour le titre ultime. Côté chiffres, The Real Race 2021 a réuni plus de 3 100 pilotes entre les mois de juin et novembre, tandis que la compétition a réuni 1,15 million de spectateurs sur l'ensemble du tournoi. C'est d'ailleurs Jordan Sherratt qui est devenu le premier pilote de simulation officiel de Lamborghini et qui a rejoint les rangs de cette équipe fraîchement créée cette année. Pour The Real Race 2022, chaque pilote sera au volant d’une Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2. Voici le déroulé de la compétition sur les 5 prochains mois.