Assetto Corsa Competizione : prenez part à la course caritative en faveur du COVID-19 Solidarity Response Fund !

Kunos Simulazioni et SRO (le promoteur du championnat GT3) nous informent qu'une course caritative en faveur du COVID-19 Solidarity Response Fund aura lieu prochainement sur Assetto Corsa Competizione. La compétition aura lieu le week-end prochain (les 28 et 29 mars donc), sachant que des essais libres auront lieu le samedi, tandis que la course se déroulera le dimanche avec des essais à 10h, une séance qualificative à 13h15, puis un départ à 14h. Au total, ce sont 40 pilotes qui vont s'affronter sur la piste, sachant que 35 d'entre eux seront soit des pros de l'eSport, soit de vrais pilotes automobile. On ignore encore les noms des stars engagées, mais on sait que certains grands noms comme Lando Norris ou encore Anthony Davidson font partie des amateurs du jeu.

La meilleure nouvelle, c'est que les cinq places restantes sont réservées pour les fans qui vont pouvoir tenter de décrocher l'une de ces wildcards pour faire partie de la meute qui s'élancera à l'assaut de l'Autodormo Nazionale di Monza dimanche prochain. Pour tenter d'obtenir le précieux sésame, il va falloir vous inscrire sur le site officiel, puis effectuer un don de 15€ à l'organisme caritatif "COVID-19 Solidarity Response Fund" qui soutient l'Organisation Mondiale de la Santé et ses partenaires durant la pandémie. Une fois votre inscription validée, il faudra faire partie des cinq meilleurs temps au tour sur la piste italienne, au volant du bolide de votre choix, sachant que le classement est disponible à cette adresse.