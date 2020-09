Assassin's Creed Valhalla : la version PS5 dévoile son framerate et sa définition, pas d'inquiétude

Si Ubisoft dispose d'un solide partenariat avec Microsoft en ce qui concerne Assassin's Creed Valhalla, avec notamment une version "optimisée pour Xbox Series X", les développeurs ont heureusement pensé solidement à la PS5 comme en témoigne un communiqué de presse diffusé sur Eurogamer. À l'instar de sa concurrente américaine, on aura droit à une résolution et un framerate de premier ordre... ce qui n'est pas pour nous déplaire.- un combo béni et attendu en ce début de génération, qui plus est surprenant quand on sait qu'il s'agit d'un gigantesque open world. On espère donc prendre une claque digne de ce nom : rendez-vous le 19 novembre pour en profiter sur PS5.Au passage, rappelons la date de sortie du jeu sur les autres plateformes : le 10 novembre sur PC, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et Google Stadia.