Assassin's Creed Valhalla : pas de jeu en boîte dans le collector Xbox, pareil pour Far Cry 6

Voilà un étrange geste de la part d'Ubisoft qui, bien sûr, n'est pas passé inaperçu : le contenu des éditions collectors d'Assassin's Creed Valhalla et de Far Cry 6 s'est vu amputé du jeu en boîte... uniquement sur Xbox One et Xbox Series X. À la place ? Un code pour télécharger le jeu, tout simplement, au profit de la PS4 et de la PS5 qui, elles, proposeront bien une version boîte comme proposé originalement.Plus étrange encore : cette modification de l'offre ne concerne que l'Europe et le Moyen-Orient. Alors quoi, Ubisoft ne croit-il pas au succès de la marque de Microsoft dans ces secteurs, décidant ainsi de réduire ses coûts de production en excluant les versions physiques des collectors ? Difficile à dire, la firme ne s'étant pas encore prononcée sur l'affaire.Notons que le prix, lui, ne changera pas avec une étiquette à 199,99 euros, que ce soit pour Assassin's Creed Valhalla ou Far Cry 6.