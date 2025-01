Assassin's Creed Shadows : on l'a testé (4h) et on a été agréablement surpris (mais tout n'est pas parfait)

Assassin's Creed Shadows sera-t-il le jeu de la dernière chance pour Ubisoft, comme l'attestent de nombreux analystes du jeu vidéo ? Il faut dire que depuis quelques années, celui qui était décrit comme étant le fleuron français du jeu vidéo connaît une chute phénoménale, aussi bien affective auprès des joueurs qu'au niveau purement business, avec des jeux qui ne se vendent plus et une action en bourse qui n'a pas arrêté de dégringoler pour atteindre son niveau le plus bas depuis 10 ans. La sonnette d'alarme a donc été tirée et pour éviter de finir démantelé en plusieurs morceaux, Yves Guillemot et ses équipes ont décidé de repousser la sortie d'Assassin's Creed Shadows autant de fois qu'il le faudra. Le jeu devait sortir au départ le 15 novembre 2024, mais en septembre dernier, Ubisoft décide de reporter son jeu au 14 février 2025, date de la Saint-Valentin. Sauf que récemment, on a appris que le jeu allait être décalé, cette fois-ci de six semaines supplémentaires et arriver le 20 mars prochain, à quelques jours de la fin de l'année fiscale d'Ubisoft. Et il semblerait que cette date soit la bonne, puisque la presse et les vidéastes ont été invités par Ubisoft à tester cet Assassin's Creed Shadows qui fait couler beaucoup d'encre depuis son annonce. J'ai pu y jouer sur PC pendant plus de 4h, décortiquer le gameplay de Yasuke et celui de Naoe et même me perdre dans l'open world... Alors quelles sont mes premières impressions ? Assassin's Creed Shadows est-il parti pour sauver Ubisoft de son mauvais karma ? Éléments de réponse...

Cette preview manette en mains fut découpée en deux parties. La première était centrée sur la première heure du jeu, du début de l'aventure jusqu'à l'apparition habituelle du logo Assassin's Creed et qui fait donc office de Prologue. L'occasion de découvrir pour la première fois les deux personnages du jeu, à savoir Yasuke et Naoe. Une première partie plus centrée sur la narration, les enjeux et les événements qui vont conduire nos deux guerriers à se rencontrer et surtout à allier leurs forces. A ce propos, sachez qu'Assassin's Creed Shadows propose une version audio en immersion totale, c'est-à-dire en langue japonaise et portugaise. Pourquoi le Portugais ? Parce qu'on début de l'aventure, on découvre un Yasuke qui débarque au Japon parlant le portugais, lui qui est accompagné des pères jésuites Luis Frois et Alessandro Valignano avant qu'il ne fasse “adopter” par Oda Nobunaga. Yasuke ne se nomme d'ailleurs pas Yasuke au début d'Assassin's Creed Shadows, il porte un autre nom, portugais d'ailleurs, mais je ne vais pas vous le révéler pour ne rien vous spoiler. Pour autant, cette version japonaise dite immersion n'est pas la véritable version originale, puisque si vous souhaitez avoir la synchro labiale, c'est la version anglaise qu'il faudra choisir, même si je suis certain que la plupart d'entre vous choisirez la VF. Je sais à quel point en France on est attaché à nos comédiens de doublage français. Personnellement, j'ai préféré sélectionner la langue japonaise comme à l'époque de Ghost of Tsushima, histoire de garder cette cohérence historique.







SAMOURAI OU GRAND GUERRIER ?





J'en profite pour glisser un mot concernant la polémique autour du statut de samouraï pour Yasuke et qui aurait été retiré du jeu, mais aussi dans les descriptions en ligne, notamment au Japon. Et bien, j'ai en effet constaté au début de l'aventure que Yasuke n'est plus décrit comme un samouraï, mais dépeint dorénavant comme un grand guerrier, c'est vrai. C'est ce qu'on lit avec les sous-titres, grands guerriers, Pourtant quand on écoute ce qui est dit par les comédiens de doublage japonais, on entend parfaitement le mot “samurai”. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Que des changements ont été opérés dans les textes, mais pas au niveau du doublage ? Car on peut imaginer que c'était trop tard et trop compliqué de refaire les voix en si peu de temps... Est-ce un changement de dernière minute, ou est-ce que c'était déjà ainsi depuis le départ ? Il faudra attendre la version complète du jeu pour voir si le mot “samouraï” concernant Yasuke a bel et bien été effacé dans les écrits par Ubisoft.









Depuis quelques semaines, Ubisoft a repris la communication autour de son Assassin's Creed Shadows. Une communication sobre certes, mais détaillée et pour le moins maîtrisée, avec un focus régulier sur les différents aspects du jeu. Système de combat, Parkour, différence de gameplay entre Yasuke et Naoe et mise en place de l'open world, avec les changements que beaucoup attendaient depuis de nombreuses années, à savoir un jeu moins dirigiste. Et c'est effectivement la première sensation que l'on peut avoir lorsqu'on parcourt le monde ouvert d' Assassin's Creed Shadows. Assassin's Creed Valhalla proposait déjà divers niveaux d'indication selon les envies ou les besoins, et on a constaté avec Avatar Frontiers of Pandora cette volonté de sortir de sa formule désormais éreintée. D'ailleurs, je suis en train de tester Kingdom Come Deliverance 2 depuis 15 jours et je peux vous dire qu'on est à l'opposé total des open world Ubisoft. Là pour le coup, y a genre zéro mais alors zéro indication et c'est à nous de nous débrouiller comme des grands. Démerdenziziche comme dirait Monique.







L'HEURE DU CHANGEMENT ?



Mais revenons à Assassin's Creed Shadows, car Ubisoft a bien compris qu'il fallait arrêter de donner systématiquement la main aux joueurs, de leur faire confiance un peu. Moins d'icônes et de points d'intérêt qui s'affichent sur la map, et comme vous pouvez le voir sur mes images, au départ, c'est vide, il n'y a que les noms des régions qui sont affichés. C'est en se déplaçant dans le monde qu'on va alors faire apparaître de nouveaux éléments, que ce soit des sous-régions, des points de repère locaux ou des informations données sous forme de récompense, souvent lié à un narratif, que ce soit dans une mission principale ou une quête annexe. En fait, en prenant de la hauteur et en scrutant la map à l'horizon, on ne pourra pas non plus faire apparaître toutes les quêtes et les activités à cleaner sur la map, puisque seuls les points d'intérêt à proximité seront révélés. Une bonne nouvelle qui prouve qu'Ubisoft a pris conscience qu'il était urgent de ne plus mâcher le travail du joueur, de lui laisser l'opportunité d'explorer le jeu comme il l'entend. “Less is more” comme on le dit si souvent et ça s'applique parfaitement à cet Assassin's Creed Shadows. Après, soyons honnête, Assassin's Creed ne sombrera pas non plus dans le côté austère hardcore d'un Kingdom Come Deliverance, car la licence va continuer à s'adresser au grand public, et pas à un marché de niche, ou du moins d'initiés. D'autant que le jusqu'au-boutisme simulator de Kingdom Come a aussi ses défauts, au point d'ailleurs d'effrayer certains joueurs. De toutes les façons, même si Ubisoft a compris que c'est aux joueurs de s'adapter au jeu, et non l'inverse, on retrouvera des options pour permettre de guider ceux qui ont quand même besoin d'un petit coup de pouce. Il y a par exemple le pathfinder, qui est cette mécanique déjà dispo dans les derniers Assassin's Creed et qui permet de trouver le chemin le plus direct pour se rendre à un objectif. Une option qu'on peut désactiver via les options, tout comme on peut choisir ou non le suivi auto lorsque Yasuke ou Naoe doivent suivre un PNJ et dialoguer avec lui. C'était déjà le cas dans de précédents Assassin's Creed et ce suivi auto fonctionne aussi avec le cheval si je ne dis pas de bêtises. De toutes les façons, tant que rien n'est imposé, que des options peuvent être activées ou désactivées, c'est le meilleur compromis qui soit.









Avec la présence de Yasuke et de Naoe, on se demandait comment le changement de personnage allait s'opérer dans le jeu, et en réalité, c'est aussi simple que dans Assassin's Creed Syndicate : il suffit d'ouvrir le menu, d'aller dans la section “Inventaire” et de maintenir le bouton X ou Carré pour passer de Yasuke à Noae. On aura le droit à un léger temps de chargement, avec un passage dans l'Animus, sachant que changer de personnage n'est pas possible lorsqu'une mission ou une quête est lancée. Vous devez forcément la finir avec le personnage que vous avez entre les mains. Au-delà de cette mécanique de varier les plaisirs en passant de Yasuke à Naoe, ou vice-versa, le switch de personnage aura un véritable intérêt. En effet, contrairement à Syndicate, il y a une véritable démarquation de style et de gameplay entre Yasuke et Naoe. Comme vous le savez déjà, Yasuke est un personnage dit tank. Non seulement, il est physiquement très grand, mais il a aussi un gabarit imposant et le fait qu'il porte d'ailleurs une armure de samouraï lui permet de bien encaisser les coups des ennemis. Et très rapidement, lors des grands combats, surtout quand l'ennemi est en supérioté numérique, on comprend que Yasuke s'en sortira mieux que Naoe. Non pas que notre kunoichi n'est pas capable de gérer une demi-douzaine d'adversaires à la fois, mais disons qu'elle perd plus facilement des points de vie que Yasuke, ce qui oblige le joueur à opter pour une tactique différente, à jouer avec plus de nuances. C'est d'ailleurs le but de cette manoeuvre, et sans doute l'une des grandes réussites de cet Assassin's Creed Shadows : être parvenu à proposer deux gameplays radicalement différents, ce qui signifie que l'approche d'une mission change du tout au tout selon le personnage qu'on incarne. Je ne sais pas si tout le jeu sera jouable avec un seul personnage, sans jamais en changer ou si certains moments nous seront imposés, mais infiltrer un château avec Yasuke qui se déplace lentement et qui est incapable d'escalader un mur ou de monter sur une toiture peut vite poser problème. C'est là que Naoe déploie tout son plein potentiel, avec son agilité, sa souplesse, ses animations très stylisées pour que ses déplacements donnent le sentiment de contrôler une kunoichi sortie tout droit d'un animé, sans oublier son grappin qui lui de s'aggriper partout où c'est possible, et même d'attirer des ennemis vers soi.







DEUX GAMEPLAYS POUR LE PRIX D'UN





L'autre talent de Naoe, c'est l'infiltration et au-delà des mouvements classiques qui lui permettent de surprendre les ennemis par derrière, elle a aussi hérité d'une mécanique qui avait fait le sel et le succès de la série des Splinter Cell, à savoir jouer avec le noir, l'obscurité. Il est d'ailleurs conseillé de neutraliser toutes sortes de sources de lumière qui pourrait compromettre votre présence. C'est la raison pour laquelle on peut éteindre les bougies, détruire les lampes accrochées et fuir les spotlights, quels qu'ils soient.Être mise en lumière, trop peu pour Naoe qui se révèle être plus à l'aise à s'accrocher à des poutres au plafond ou se planquer des coffres, attendant le bon moment pour assassiner dans le silence le plus glacial. Bien sûr, en tant que femme-ninja, Naoe disposera de tout l'attirail pour se comporter comme tel, avec des armes secondaires comme le Kusarigama, les shuriken, les bombes fumigènes et les kunais, pratique pour neutraliser des ennemis à distance. En position de combat, Naoe comme Yasuke disposeront des mêmes mécaniques, avec des attaques légères qu'on déclenche avec R1, des coups plus puissants en appuyant sur R2 et la possibilité de maintenir sur chacune de ces touches pour déployer d'autres attaques plus puissantes et plus performantes. On a même un coup dévastateur qui permet de passer dans un mode en noir & blanc cinéma qui ne fait que ressurgir le rouge sang des ennemis qu'on aura perforer, voire même décapité. Assassin's Creed Shadows ne fera d'ailleurs pas le timide question violence et il ne sera pas rare de repeindre des murs entiers avec des giclées de sang de ses adversaires.







Pour le reste des mouvements, il faudra jouer avec les parades et les esquives, sachant que certaines attaques ennemies ne peuvent pas être parées et uniquement esquivées. C'est assez facile à détecter, c'est au moment où apparaît une étincelle rouge avant que l'ennemi ne frappe. Les étincelles bleues en revanche signifie que la parade est valide, mais aussi que l'ennemi va frapper plusieurs fois d'affilé, ce qui veut dire qu'il faut parer autant de vois qu'il frappera. Une manière subtile de réaliser de belles chorégraphies, tout en instaurant un système de timing dans les contres. D'ailleurs, autant Naoe esquive avec fluidité et souplesse, autant Yasuke ne pourra faire que des petits pas de côté ou vers l'arrière pour les éviter. La différence de gabarit et la vitesse se ressentent d'ailleurs entre les deux personnages et c'est ce qui donne tout l'intérêt de les contrôler à tour de rôle.







En dehors de tout cela, nos deux combattants partagent à peu près la même façon de combattre, avec cette feature très sympa où après avoir chargé une grosse attaque et en appuyant sur Triangle ou Y, on peut alors déclencher un attaque éclair au rendu visuel très stylisé, où l'écran passe en noir & blanc pour ne faire ressurgir que le sang. Un côté cinématographique qui rappelle les vieux films de samouraïs, repris ensuite dans la pop culture. C'est non seulement très esthéthique, mais ça fait aussi de gros dégâts. Tiens, j'y repense, mais en parlant des différences de gameplay entre Yasuke et Naoe, sachez que l'arme secondaire de notre guerrier africain est un fusil qui lui permet d'aligner les ennemis au loin, mais qui peut aussi lui servir de finish moves très stylés également. Bien sûr, pour éviter qu'on en abuse, ls développeurs d'Ubisoft Québec ont fait en sorte que chaque recharge prenne un temps fou, sachant qu'il faut recharger après chaque coup tiré, vu que les armes sont encore très primitives à l'époque. Et forcément, quand on est entouré d'ennemis qui se jettent sur nous, le fusil restera une arme moins efficace qu'un katana. A noter sinon que certaines activités seront exclusives à un personnage, comme par exemple l'apprentissage de nouveaux Kata pour Yasuke, la méditation Kuji-kiri pour Naoe, mais les deux partageront un hobby en commun, à savoir la peinture d'animaux sauvages du Japon. Ça peut être un héron qu'on aperçoit en train de manger un poisson au loin, ou deux cerfs qui s'entrechoquent les bois pour s'imposer. Ça fera partie des activités récurrentes pour la complétion totale du 100%.







DANS LA BONNE DIRECTION





Bien sûr, il reste encore beaucoup de choses à découvrir, mais tout cela sera décortiqué au moment du test complet, mais une chose est sûre, ces 4h passéess avec cet Assassin's Creed Shadows m'ont rassuré. Très sincèrement, j'ai été agréablement surpris, moi qui ne lui donnait pas cher de sa peau, notamment depuis la première vidéo de gameplay où je trouvais que le système de combat était trop figé. Alors c'est sûr que comparé à Crimson Desert qui va arriver cette année et que j'ai pu tester, on est sur des mécaniques qui restent encore bien rigides, mais le jeu arrive quand même à être intéressant dans son approche. Le fait que Yasuke et Naoe se jouent différemment va apporter de la nuance, de la variété et in-game, ça fonctionne plutôt bien. Je dirai que le grosq défaut du jeu se situe dans le lock des ennemis qui manque clairement de souplesse. Quand on est entouré de plusieurs ennemis, il est difficile de passer d'un adversaire à un autre, il faut délocker, relocker, ça manque de fluidité, de réactivité, chose qui était pourtant maitrisé dans un Ghost of Tsushima où l'on pouvait aligner plusieurs ennemis à la fois, en réalisant des combos de fou-furieux. Là, il y a encore cet aspect rigide hérité des vieux Assassin's Creed et que Ubisoft doit faire évoluer. Parce que la concurrence est là et elle a déjà opéré un virage bien énéevé. Cela dit, il y a clairement du mieux et on sent cette volonté de faire chambouler la formule. Donc oui, Assassin's Creed Shadows m'a agréablement surpris lors de cette preview et j'espère que ces bonnes impressions vont se retrouver sur le jeu final. Rendez-vous le 20 mars prochain pour la conclusion finale...