Assassin's Creed Shadows : 13 min de gameplay pour voir Yasuke et Naoe en action

Après s'être montré hier lors du Summer Games Fest de Geoff Keighley, Assassin's Creed Shadow n'a pas manqué son grand rendez-vous pour l'événement privé d'Ubisoft, lui aussi du côté de Los Angeles. Pas moins de 13 minutes de gameplay ont été révélées pour nous faire voir un peu ce que les développeurs d'Ubisoft Québec ont réalisé ces dernières années sur l'épisode le plus attendu de la saga. Et il faut bien admettre que le jeu parvient à nous en mettre plein les yeux grâce à des environnements à la fois riche, détaillé et pleine de vie. Il faut dire que la ville de Fukuchiyama grouille de monde, que les PNJ, même figés, réagissent à l'arrivée de Yasuke qui va évidemment prendre les armes très rapidement. Il va effectivement se rendre compte que des samouraïs peu scrupuleux terrorisent les habitants, et leur exigent de l'argent sous peine de les exécuter. Mais notre samouraï noir va leur faire comprendre que grâce à sa taille, son armure ultra solide et sa savoir-faire dans le maniement des armes, il domine quiconque se dresse devant son chemin.L'occasion de voir la force brute de celui qui fut le garde du corps ed Nobunaga, capable d'asséner des coups de kanabô, cette masse à pointes qui fait des dégâts considérables chez l'ennemi. Si les affrontements manquent d'impact et de fluidité, on ne peut pas nier que la décapitation en finish move qui passe en noir et blanc, à l'exception des gerbes de sang rendent ce moment assez unique. En revanche, on voit bien qu'Assassin's Creed Shadows s'est beaucoup inspiré de Ghost of Tsushima dans la mise en place des postures. Cette vidéo est aussi l'occasion de voir Naoe en action, elle qui excelle dans la discrétion et l'infiltration. Son agilité lui permet de se faufiler où elle l'entend, sachant que si elle se fait griller, elle est tout à fait capable d'affronter des hommes. Elles disposent d'ailleurs d'un grappin et de projectiles pour mieux se défendre, mais aussi surprendre ses adversaires. Ubisoft nous rappelle que son Assassin's Creed Shadows est attendue le 15 novembre prochain.