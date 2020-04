Assassin's Creed : le prochain épisode annoncé bientôt ? Un insider dit que oui

Assassin’s Creed Ragnarok et marquer le retour de la coopération à quatre. Le personnage principal s'appellerait Jora, et on aurait la possibilité de déterminer son sexe avant de débuter l'aventure. Les armes s'useraient désormais, tandis que les phases navales s'articuleraient essentiellement autour de l'exploration. Enfin, le titre serait cross-gen, ce qui ne serait pas une première pour la série.

Excepté les multiples rumeurs dont elle a fait l'objet ces derniers mois, la série Assassin's Creed ne fait pas plus de bruit que ça. Il faut dire qu'après la sortie de l'opus Odyssey, Ubisoft avait décidé d'accorder une année de repos à sa licence phare, et de ne déployer que des DLC à intervalle régulier. Maintenant que nous sommes en 2020 et que les consoles next-gen devraient sortir à la fin de cette année, les fans de la Confrérie se demandent quand le prochain épisode majeur sera officialisé.Interrogé sur le sujet par un twittos, l'insider Shinobi602 a indiqué que le voile serait bientôt levé. Quand exactement ? Le bonhomme n'en dit pas plus, mais compte tenu que Sony Interactive Entertainment et Microsoft sont supposés organiser chacun une conférence centrée sur la Xbox Series X et la PS5 en mai prochain, il n'est pas impossible qu'Assassin's Creed fasse une apparition durant l'une d'elles. A moins que l'éditeur français ne choisisse de dégainer son propre événement digital, ou alors (et ce serait étonnant) d'accorder l'exclusivité à l'un des trois autres showcases (Summer of Gaming, Future Games Show, PC Gaming Show).Quoi qu'il en soit, on rappelle que selon les derniers bruits de couloir , le jeu devrait s'appeler