Assassin's Creed au Japon : Ubisoft révèle le nom définitif et fait un premier teasing

15 mai à 18h sur la chaîne YouTube d‘Ubisoft.





C'est l'information de la journée qu'il ne fallait pas manquer : le reveal du nom définitif du prochain Assassin's Creed qu'on appelait encore Codename Red il y a quelques heures. Le titre a été choisi et il faut rajouter donc la mention "Shadows", au pluriel, puisque cet épisode au Japon permettra d'incarner deux personnages, comme le disent si bien les rumeurs, à savoir un homme et une femme. Chacun disposera de son propre gameplay, sachant que le mâle alpha sera un guerrier qui ne craint rien ni personne, tandis que la jeune femme proposera un gameplay basé sur l'infiltration, avec plus d'agilité et de mouvements aériens également. Autre détail fort intéressant, le samouraï homme serait calqué sur Yasuke, le samouraï africain qui a réellement existé. Dans tous les cas, le suspense prendra fin le