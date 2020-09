art of rally : un trailer de lancement séduisant tout en 4K, avis aux passionnés

Funselektor, s'est déjà fait connaître pour son titre son titre Absolute Drift en 2015 et voilà que le studio accouche d'une nouvelle production retraçant historiquement... toutes les époques du rally.



En attendant notre test qui ne devrait pas tarder, la firme vient de publier le trailer de lancement que l'on vous conseille de regarder vivement : vous pourriez bien être intéressés. art of rally (sans majuscule, c'est important) est d'ores et déjà disponible sur PC, via Steam ou l'Epic Game Store, pour 20,99 euros. D'ailleurs, une promotion de -10% est disponible momentanément chez les deux magasins. Sympa.





Malgré son parti pris artistique singulier dans le milieu, ne vous y méprenez pas : art of rally pourrait bien être une nouvelle référence dans l'industrie du jeu de course. D'ailleurs, son créateur,