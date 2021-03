Art of Rally : le jeu annoncé sur les consoles Xbox, un 1er trailer pour le DLC "Kenya"

Considéré par notre ami Damien comme l'un des jeux de l'année 2020, Art of Rally sortira l'été prochain sur Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X. C'est en effet ce qu'a indiqué Funselektor Labs lors du showcase de Microsoft dédié aux productions indépendantes, en précisant que le jeu serait inclus dans le Xbox Game Pass. Ce n'est pas tout, puisque le studio (à qui l'on doit également Absolute Drift) en a profité pour indiquer que son jeu de course accueillerait le DLC "Kenya" durant la même période estivale, ce qui permettra aux adeptes de bénéficier de trois nouvelles voitures, de six pistes supplémentaires, et d'une zone ouverte inédite.Pour mémoire, on rappelle qu'Art of Rally est déjà disponible sur PC (Steam, Epic Games Store, GOG) depuis le 23 septembre dernier, et que notre test se trouve à cette adresse