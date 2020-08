Art of Rally : un trailer de gameplay pour le jeu des créateurs d'Absolute Drift

Prévu pour 2020 sans plus de précisions, Art of Rally vient d'avoir droit à un premier trailer de gameplay où on découvre une direction artistique particulièrement séduisante. Développé par Funselektor Lab (le développeur indé derrière Absolute Drift), ce nouveau titre reprend le concept d'un jeu de voitures en vue top-down centré autour de la glisse, mais cette fois, le Japon et le drift ne sont plus à l'honneur. Le studio rend désormais hommage au rallye, et aux plus grandes époques de cette discipline (dont celle du Groupe B). On nous promet plus de 50 bolides allant des années 60 aux années 90 (dont la Subaru impreza, la 205 T16, l'Audi Quattro, la Lancia Delta S4, l'Alpine A110, la Lancia Stratos, la R5 Turbo...etc.) qui nous permettront de foncer à travers bon nombre de spéciales situées aux quatre coins du monde (Finlande, Japon, Allemagne, Italie, Suède). Art of Rallye sortira en 2020 sur PC, et on imagine que les portages console suivront après.