Art of rally : sans surprise, le jeu sortira aussi sur PS4 et PS5, la preuve en vidéo

Art of rally est probablement l’un des meilleurs jeu de rallye auquel on ait pu jouer ces dernières années", affirme-t-il sans trembler. D'ailleurs, le jeu de course de Funselektor Labs fait partie de son Top 5 2020.

Déjà annoncé sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S, sans surprise, Art of rally sortira aussi sur PS4 et PS5, C'est en effet ce que fait savoir Funselektor Labs par le biais d'un communiqué officiel, en précisant que les consoles de Sony Interactive Entertainment seront servies en même temps que les autres machines - soit l'été prochain. Et puisque l'on parle de la période estivale, n'oublions pas que c'est également à ce moment-là que sera déployé le DLC "Kenya" qui comprendra trois nouvelles voitures, six pistes supplémentaires, et une zone ouverte inédite.Au cas où, on vous rappelle que notre test d'Art of Rally est disponible à cette adresse , Damien lui ayant collé un 17 sur 20. "