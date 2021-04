Art of rally : le jeu va aussi sortir sur Nintendo Switch, voici le 1er trailer

(Steam, Epic Games Store, GOG)





trois nouvelles voitures, six pistes supplémentaires, et une zone ouverte inédite.

Sans crier gare, Funselektor Labs a profité de l'Indie World organisé par Nintendo hier pour annoncer qu'Art of rally sortirait sur Switch. Et visiblement, il n'y aura aucune raison d'être jaloux des possesseurs de Xbox One, de Xbox Series X et de Xbox Series S (sur lesquelles le jeu a été officialisé le mois dernier ), puisque la console de Kyoto sera servie en même temps que les machines de Microsoft, à savoir l'été prochain.On rappelle qu'Art of Rally est disponible sur PCdepuis l'an passé, et qu'une extension baptisée "Kenya" est dans les tuyaux. Elle comprendra notamment