Art of Rally : un trailer de gameplay avec la date de sortie PC du jeu

Funselektor nous dévoile un nouveau trailer pour Art of Rallye dans lequel on découvre la date de sortie du jeu sur PC. Avec sa direction artistique séduisante, ce jeu en 2.5D nous mettra au volant de légendaires voitures de rallye, à l'image de la Lancia Stratos présente dans la vidéo. D'ailleurs, un second trailer nous présente quelques-unes des voitures du groupe 2 (de 1965 à 1973). Pour des raisons de droits, les noms des bolides sont assez inventifs, mais on reconnaît immédiatement la Mini (Meanie), l'Alpine-Renault A110 (la montaine), la BMW 2002 Ti (das 220) et la Porsche 911 (das 119i). Art of Rally arrivera sur Steam le 23 septembre.