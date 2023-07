PS5 : c'est 40 millions de consoles vendues, Sony remercie les joueurs

Moins de 3 ans après son lancement en novembre 2020, la PS5 est un joli succès commercial. Dans un communiqué publié sur le PlayStation Blog , Sony Interactive Entertainment annonce avoir vendu 40 millions de consoles dans le monde. Compte-tenu du contexte économique dans lequel elle est sortie, et face à la pénurie de composants qui a duré près de deux ans, la PS5 s'en sort avec les honneurs, se permettant même d'augmenter son prix, du jamais vu dans l'industrie du jeu vidéo. Evidemment, face à la PS4, les chiffres sont en-deça de deux petits mois sur la même période de commercialisation. La performance est donc impressionnantes. Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment en profite pour révéler que la machine possède plus de 2 500 jeux à son catalogue.

Nous avons lancé la PlayStation 5 en 2020 et le monde était alors différent de celui pendant lequel nous avons annoncé la console en 2019. Malgré les défis causés par le COVID, nos équipes et nos partenaires ont travaillé sans relâche pour livrer la PS5 dans les délais. Nous avons continué à faire face à la pandémie, et il a fallu des mois pour que les chaînes d'approvisionnement se normalisent afin que nous puissions avoir les stocks nécessaires pour répondre à la demande. Nous avons remercié notre communauté pour sa patience face à ces nombreux problèmes. Mais aujourd'hui, la PS5 est bien approvisionnée et nous constatons que la demande est enfin satisfaite.

Avec le soutien des fans PlayStation, nous avons atteint la barre des 40 millions de consoles PS5 vendues aux joueurs depuis le lancement. Merci beaucoup à notre communauté de joueurs, sans vous cela aurait été mission impossible.

La PS5 a été lancée avec le meilleur catalogue de jeux de notre histoire et le catalogue de contenu ne cesse de s'enrichir. Des jeux indépendants novateurs aux productions AAA, il y a plus de 2500 jeux actuellement disponibles et il n'y a jamais eu de meilleur moment pour découvrir la PS5. Rien qu'au cours des deux derniers mois, nos partenaires éditeurs nous ont offert des nouveaux jeux incroyables, notamment Final Fantasy XVI, Diablo IV et Street Fighter 6.