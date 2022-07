Après la NES, LEGO sort une Atari 2600 en briques pour 240€, voici les photos et la vidéo

Il y a 2 ans, en 2020, LEGO faisait un partenariat avec Nintendo pour commercialiser un pack NES + sa télé cathodique tout en briques à monter. Fort de ce succès, la firme danoise a décidé de réitérer l'expérience avec une autre console, encore plus vintage puisqu'il s'agit de l'Atari VCS 2600. Prévu pour le 1er août 2022 (une date choisie méticuleusement puisqu'elle correspond aux 50 ans de la marque Atari), ce nouveau jouet pour adultes sera vendu au prix de 239,99€. Une certaine somme que les collectionneurs oublieront rapidement, à raison de la nostalgie contre laquelle il est difficile de lutter, sachant qu'il y a en plus 2 532 briques à monter. Outre la machine, il sera possible de construire 3 cartouches de jeux, représentant Asteroids, Adventure et Centipede, sans compter qu'il est possible de monter des version miniatures de ces cartouches à partir des mêmes pièces. De quoi faire évoluer son set.



Autre particularité de cette Atari VCS 2600, c'est que le capot de la machine renferme une scène représentant un joueur dans sa chambre, ambiance 80's, devant son écran de télévision, sa console, sa K7 VHS et ses posters plein les murs. Bref, tout ce qu'il faut pour faire craquer les trentenaires et plus qui n'hésiteront pas à sortir la CB.