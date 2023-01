Ant-Man 3 Quantumania : un nouveau trailer bien sombre qui valide une de nos théories

Nous sommes à un mois de la sortie de Ant-Man 3 Quantumania au cinéma et du côté de Marvel, on vient de donner un coup de boost à la campagne promotionnelle. Un nouveau trailer vient en effet d'apparaître sur Internet, afin de mettre en avant les projections 3D auxquelles le film sera soumis. En effet, en se rendant dans les salles compatibles, il sera donc possible de voir le film avec plus de profondeur, d'autant que cet épisode nous emmènera dans les bas-fonds du Royaume Quantique où l'on fera la rencontre de Kang Le Conquérant. C'est d'ailleurs ce dernier qui est mis en avant dans cette vidéo, révélant au passage un élément que nous avions expliqué dans notre vidéo "analyse et théories" il y a quelques jours. Kang le dit clairement, le Royaume Quantique n'est pas ce que l'on croit, puisqu'il s'agit d'une cage pour lui. Notre conquérant va donc chercher à sortie de cette prison dorée et c'est par le biais de Scott Lang qu'il va essayer de s'extirper. En lui promettant de rattraper le temps qu'il a perdu lors du blip de Thanos, et ainsi retrouver les années perdues avec sa petite fille Cassie. Puisque notre théorie est désormais validée, il se peut aussi que selon notre intuition, le Kang que nous voyons dans le trailer est en réalité un variant du véritable Kang qui tire les ficelles. Evidemment, il faudra attendre le 15 février prochain pour en avoir le coeur net. En attendant, on vous invite à cliquer sur notre vidéo si vous souhaitez en savoir davantage.