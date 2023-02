Ant-Man 3 Quantumania : démarrage canon malgré les mauvaises critiques, voici les chiffres

Avec plus de 100 millions de dollars ramassés rien que sur le sol américain pour son premier week-end, Ant-Man 3 Quantumania est, on peut le dire, un joli succès. Un démarrage en trombe malgré les très mauvaises critiques qu'essuie le film, en raison de l'absence réel d'enjeux (malgré la présence de Kang), un univers quantique qui peine à convaincre, le personnage de MODOK complètement raté et un humour un peu douteux. En réalité, c'est 104 millions de dollars sur trois jours, en comptant ses avant-premières également, avec en prime des prévisions à 118 millions de dollars en ajoutant ce lundi férié du Presidents Day aux USA. Résultat : Ant-Man et la Guêpe Quantumania dépasse ses prédécesseurs, puisque le premier Ant-Man avait démarré à 57,2 millions de dollasrs en 2015 et Ant-Man et la Guêpe à 75,8 millions de dollars en 2018. En allant un peu plus dans le détail, on constate que le public américain a regardé le film dans des formats premium, puisque 43% des recettes sur ce week-end d’ouverture ont été réalisés sur écran IMAX et autres projections Premium (4DX, ScreenX, etc.).En plus de ses 100 millions de dollars aux Etats-Unis, le premier film de la Phase 5 du MCU peut aussi compter sur le marché international qui a aussi répondu présent en masse, puisqu'au global, Ant-Man 3 Quantumania a dépassé les 225 millions de dollars au box office pour son premier week-end. À l’international, les troisièmes aventures de l'Homme-Fourmi ont récolté environ 121,3 millions de dollars sur 43 marchés. Pas moins de 41 millions ont été réalisés en Europe (dont 4,5 millions de dollars en France), 58 millions en Asie-Pacifique (dont 19,2 millions en Chine), et enfin 22 millions de dollars en Amérique latine.